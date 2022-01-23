Gümüşhane'de engelli ve hamile kamu personeli izin yapacak

Gümüşhane Valiliği olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeline idari izin verdi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini devam ettirdiği, hafta sonu etkili olan rüzgar nedeniyle de hava sıcaklığının aşırı düştüğü ve tipi nedeniyle yolların kapandığı Gümüşhane'de engelli ve hamile kamu personeline izin verildi.

Gümüşhane Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

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