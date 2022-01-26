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Karlı yolda kamyonet köprüden düştü: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde köprüden dere yatağına düşen kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karlı yolda kamyonet köprüden düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde köprüden dere yatağına düşen kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Altınpınar köyüne giden Nizamettin Balcı (41) yönetimindeki 29 AAE 534 plakalı kamyonet Güneşli mahallesi mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına düştü.
Kazada yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşen araçta sıkışan sürücü Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan ve kendi imkanlarıyla çıkan Faruh ve Penpe Kazancı ile 6 yaşındaki Yağmur Çağlayan hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken kazada hayatını kaybeden sürücü Nizamettin Balcı’nın Torul Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.

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