Gümüşhane’de ekiplerin 11 saatlik zorlu mesaisi 7 kilometrede 7 çığın düştüğü köy yolu 11 saatlik çalışmayla açıldı Rahatsızlanan köy muhtarı zorlu mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi

Gümüşhane'de çığ nedeniyle yolu kapanan Yukarı Yuvalı köyündeki tansiyon hastası muhtara ulaşabilmek için 11 saatlik zorlu bir mesai harcadı. Çalışmalar sırasında yer yer boyu 8 metreyi bulan 7 çığ kütlesini temizleyen ekipler, yolu açarak tansiyon hastası muhtara ulaşmayı başardı.

Merkeze bağlı Yağmurdere Vadisi’nde yer alan Yukarı Yuvalı köyü Muhtarı Hikmet Ayyıldız, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, köy yolunun son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olduğunu öğrendikten sonra, tansiyon hastası muhtara ulaşabilmek için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleriyle yola çıktı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, 11 saatlik zorlu bir çalışma neticesinde köye ulaşmayı başardı.

Çalışmalarda Yağmurdere yol ayrımından itibaren 7 kilometrelik köy yolu boyunca yer yer yüksekliği 8 metreyi bulan ve köy yolunun kapanmasına neden olan 7 çığ kütlesi Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin devasa iş makinalarıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde temizlendi. Yolun açılmasıyla tansiyon hastası muhtara ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından muhtar Ayyıldız’ı Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



“34 günde yapılabilecek bir çalışmayı bir gecede yaptılar”

Yol açma çalışması sırasında ekiplerin sergiledikleri özverili çalışma için teşekkür eden Yağmudere köyü muhtarı Süleyman Er, “Berbat bir durum, rüzgar, fırtına vardı. Devletimiz sağ olsun kepçeyi gönderdi. Gece saat 2’de başlayan çalışmalar sonucunda yaklaşık 78 metre boyunca çığları açarak saat 11 civarlarında muhtarımızın yanına ulaştık. 112 acil ekibine teslim ettik onlar da hastaneye götürdüler. Burada çalışan tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş başardılar. Belki de 34 günde yapılabilecek bir çalışmayı bir gecede yaptılar” dedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sosyal medya hesabından o anların videosunu “Kahramanlar” başlığıyla “Bir hastayı kurtarmak için çığlara karşı verilen 11 saatlik sevgi ve merhamet dolu mücadeleden kesitler. Güzel yürekli bütün kahramanlarımıza saygıyla, minnetle” ifadeleriyle paylaştı.

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