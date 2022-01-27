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Muhtar, çığ düşen yol 11 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı

DHA

Muhtar, çığ düşen yol 11 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Yukarı Yuvalı köyünde rahatsızlanan muhtar Hikmet Ayyıldız, 7 ayrı noktada düşen çığ nedeniyle kapanan yol 11 saatlik zorlu çalışmayla açılarak hastaneye ulaştırıldı.
Merkeze bağlı Yukarı Yuvalı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası muhtar Hikmet Ayyıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak rahatsızlandığını söyleyip, yardım istedi. Harekete geçen ekipler, yol, 7 ayrı noktada düşen çığlar nedeniyle kapandığı için köye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 11 saatlik çalışmayla yol açılarak ambulans köye ulaştı. Ayyıldız, Gümüşhane Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sosyal medya hesabından, `Kahramanlar´ başlığı ile yol açma çalışması yürüten ekiplerin görüntülerini paylaşarak, "Bir hastayı kurtarmak için çığlara karşı verilen 11 saatlik sevgi ve merhamet dolu mücadeleden kesitler. Güzel yürekli bütün kahramanlarımıza saygıyla, minnetle" ifadelerine yer verdi.  DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2022-01-27 12:48:34

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