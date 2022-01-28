Gönüllü gençler yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor

Gümüşhane Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri zor kış şartlarında ev işlerini yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine giderek hem temizlik yapıyor hem de hayır dualarını alıyor.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler sosyal sorumluluk projeleriyle takdir topluyor. Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, zor kış şartlarında ev işlerini yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine giderek hem eksiklerini gideriyor hem de ev işlerinde yardımcı oluyor.

İnönü Mahallesi’nde yaşayan, Emine Kumaş (80) ve Alzheimer hastası eşi Rahmi Kumaş’ın evinin kapısının önünde bulunan karları temizleyen ve ev işlerine yardımcı olan gençler yaşlı çiftin hayır dualarını aldı.



“Bu bir kereliğe mahsus bir yardım değil”

Yaptıkları çalışmaların haftada 1 veya 2 gün olmak üzere sürekli devam ettiğini söyleyen gönüllü genç Rabia Ballıkaya, “Gümüşhane Gençlik Merkezi’nin gönüllü üyeleri olarak her hafta elimizden geldiğince, gönüllü olarak faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugün de kış ayının zorlu şartları altında Hatice teyzemize ve alzheimer eşi olan amcamıza yardıma geldik. Bu bir kereliğe mahsus bir yardım değil. Buraya geldik evlerini temizliyoruz, aynı zamanda onlara yardım ediyoruz. Kendisi biraz rahatsız olduğu için oksijene ihtiyacı var. Tabi ki sadece bununla sınırlı kalmıyor biz 3 haftada 4 haftada değil haftada 12 olmak üzere bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz” dedi.



“2 aydır geliyorlar ben onlara çok teşekkür ediyorum”

Hayırsever gençlerin 2 aydır her hafta evlerine gelerek ev işlerine yardım ettiklerini anlatan ev sahibi Emine Kumaş ise “2 aydır geliyorlar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Evimi silip, süpürüp topluyorlar, camlarımı sileceklerdi hava soğuk olduğu için olmadı. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum, ömrünüz uzun olsun diyorum, dersleriniz başarılı olsun diyorum hepsine dua ediyorum. Geçenlerde geldiler, odunlarımızı attılar, yolumuzu açtılar. 57 senedir evliyiz, bir ikimiz varız” diye konuştu.

Gençlik Lideri Mehmet Koç da “Yaşlılarımızın çoğunluk olarak bizden beklentisi saygı ilgi ve hatırlanmak. Biz de Gençlik Merkezi olarak onları düzenli olarak hatırlayarak, ziyaret ediyoruz. Hem ihtiyaçlarını giderip hem de dualarını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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