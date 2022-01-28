Gönüllü gençler yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü gençler yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor

İHA

Gönüllü gençler yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor

Gümüşhane Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri zor kış şartlarında ev işlerini yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine giderek hem temizlik yapıyor hem de hayır dualarını alıyor.
Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler sosyal sorumluluk projeleriyle takdir topluyor. Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, zor kış şartlarında ev işlerini yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine giderek hem eksiklerini gideriyor hem de ev işlerinde yardımcı oluyor.
İnönü Mahallesi’nde yaşayan, Emine Kumaş (80) ve Alzheimer hastası eşi Rahmi Kumaş’ın evinin kapısının önünde bulunan karları temizleyen ve ev işlerine yardımcı olan gençler yaşlı çiftin hayır dualarını aldı.

“Bu bir kereliğe mahsus bir yardım değil”
Yaptıkları çalışmaların haftada 1 veya 2 gün olmak üzere sürekli devam ettiğini söyleyen gönüllü genç Rabia Ballıkaya, “Gümüşhane Gençlik Merkezi’nin gönüllü üyeleri olarak her hafta elimizden geldiğince, gönüllü olarak faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugün de kış ayının zorlu şartları altında Hatice teyzemize ve alzheimer eşi olan amcamıza yardıma geldik. Bu bir kereliğe mahsus bir yardım değil. Buraya geldik evlerini temizliyoruz, aynı zamanda onlara yardım ediyoruz. Kendisi biraz rahatsız olduğu için oksijene ihtiyacı var. Tabi ki sadece bununla sınırlı kalmıyor biz 3 haftada 4 haftada değil haftada 12 olmak üzere bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

“2 aydır geliyorlar ben onlara çok teşekkür ediyorum”
Hayırsever gençlerin 2 aydır her hafta evlerine gelerek ev işlerine yardım ettiklerini anlatan ev sahibi Emine Kumaş ise “2 aydır geliyorlar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Evimi silip, süpürüp topluyorlar, camlarımı sileceklerdi hava soğuk olduğu için olmadı. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum, ömrünüz uzun olsun diyorum, dersleriniz başarılı olsun diyorum hepsine dua ediyorum. Geçenlerde geldiler, odunlarımızı attılar, yolumuzu açtılar. 57 senedir evliyiz, bir ikimiz varız” diye konuştu.
Gençlik Lideri Mehmet Koç da “Yaşlılarımızın çoğunluk olarak bizden beklentisi saygı ilgi ve hatırlanmak. Biz de Gençlik Merkezi olarak onları düzenli olarak hatırlayarak, ziyaret ediyoruz. Hem ihtiyaçlarını giderip hem de dualarını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtar, çığ düşen yol 11 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Muhtar, çığ düşen yol 11 saatte açılıp hastaneye ...
Gümüşhane’de ekiplerin 11 saatlik zorlu mesaisi 7 kilometrede 7 çığın düştüğü köy yolu 11 saatlik çalışmayla açıldı Rahatsızlanan köy muhtarı zorlu mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ekiplerin 11 saatlik zorlu mesaisi 7 ...
Karlı yolda kamyonet köprüden düştü: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Karlı yolda kamyonet köprüden düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Demirel ve Özal’dan bu yana bütün devlet adamlarının fotoğraflarını tesisinde sergiliyor
YEREL HABERLER Demirel ve Özal’dan bu yana bütün devlet adamlarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.