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JAK timlerinden Zigana Dağında nefes kesen tatbikat Timler tatbikat kapsamında Zigana Dağındaki Gümüşkayak Kayak Merkezinde ayağı kırılan kayakçıyı kurtardı

İHA

JAK timlerinden Zigana Dağında nefes kesen tatbikat Timler tatbikat kapsamında Zigana Dağındaki Gümüşkayak Kayak Merkezinde ayağı kırılan kayakçıyı kurtardı

Sel, deprem ve çığ gibi doğal afetlerde hayat kurtaran Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde zorlu şartlarda gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.
Gece gündüz demeden görev yapan, sürekli aldıkları eğitimler ve yaptıkları tatbikatlarla vatandaşın güveni ve huzuru için çalışan JAK timleri, bu yıl ilk defa Zigana Dağı Gümüşkayak Kayak Merkezinde sömestr tatili boyunca görev aldı.
13 yıl önce gerçekleşen çığ felaketinde 10 dağcının hayatını kaybettiği Zigana Dağında görev yapan, her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen JAK timleri sıfırın altında 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve zorlu coğrafyada mahsur kalma, yaralanma, kaybolma olaylarına müdahale ediyor.
JAK timi gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayak yaparken düşüp ayağını kıran bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesiyle başlayan süreçte İl Jandarma Komutanlığından harekete geçerek 1,5 metre kar kalınlığında yaralı şahsın yerini tespit edip zor şartlar altında kurtarıp sedyeyle hazırda bekleyen UMKE ekibine teslim etti.

“Muhtemel doğal afet, çığ veya yaralama olaylarına direkt müdahale imkanına sahibiz”
Kar üstü motosikletler ve çığ ekipmanlarının kullanıldığı tatbikatı takip eden Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, “Özel ekiplerimiz almış olduğu eğitimleri bugün sahada bizlere gösterdiler. Almış oldukları eğitimlerin yansımasını sahada görmüş olduk. Bu tür tatbikat faaliyetleri bizler için çok önemli. 13 sene önce Zigana Dağı’nda bir çığ felaketi gerçekleşti. Burada ne yazık ki 10 sivil vatandaşımızı kaybettik. Şu anda doğal afetler, yaralama olayları olmadan önce Jandarma timlerimiz burada hazır bulunuyorlar. Arama kurtarma timlerimiz 7 gün 24 saat esaslı olarak sömestr tatilinde de sürekli burada olacaklar. Muhtemel doğal afet, çığ veya yaralama olaylarına direkt müdahale imkanına sahibiz. Allah’a şükür devletimiz bu tür olaylara hem eğitim olarak hem beceri olarak hem tesisat olarak hazır durumda. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizlere emanet. Bizler de bu emanete her türlü koşulda her türlü şartta sahip çıkmak adına üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Bugün tatbikatta arkadaşlarımızın hepsine göstermiş oldukları gayretten ve üstün başarıdan dolayı teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum” dedi.

“Geçmiş yıllarda bir olay olduktan sonra ekiplerimiz intikal ediyordu ama bu sene timlerimiz burada olduğu için anında müdahale ediyorlar”
Bu yıl Zigana’da bir ilki yaşadıklarını ve Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin (JAK) ilk kez sömestr tatili boyunca bir olay olmadan önce Zigana’da bulunduklarını ifade eden Kaymakam Ayaz, “Geçmiş yıllarda maalesef bunu yapmamıştık. Bir olay olduktan sonra ekiplerimiz intikal ediyordu. Ama bu sene herhangi bir olumsuzluk durumunda arama kurtarma timlerimiz burada olduğu için her türlü hazırız. İnşallah hiçbir aksaklığa mahal vermeden muhtemel bir durumda da bir hazırız. Kimsenin mağduriyeti yaşamasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Allah yar ve yardımcısı olsun JAK timimizin”
Tatbikatta yaralı kayakçıyı canlandıran Abdulkadir Eroğlu ise canlandırma olmasına rağmen oldukça zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, “Bu süreçte katkısı olan JAK Timi, kayak merkezi ve sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz noktada 1,5 metre civarı kar vardı. Çok zorlu bir durumdu, fırtına ve tipi vardı, bulunduğumuz nokta çok dikti, çok zorlandık. Allah yar ve yardımcısı olsun JAK timimizin. Geçmiş sezonlarda bir tim veya ekibimiz yoktu. Bu yıl tesisimize JAK Timi geldi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Herhangi olumsuz bir durumda veya kazada, çarpmalarda, uçmalarda, parkurdan çıkmalarda JAK timimiz hemen anında müdahale edebiliyor. Önceki yıllarda bu yoktu” ifadelerini kullandı.

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