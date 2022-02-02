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Gümüşhane’de esnaf, elektriğe gelen zamma Aksa Elektrik önünde yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi

İHA

Gümüşhane'de son zamlarla birlikte elektrik faturalarının bir önceki aya göre iki katına çıktığını öne süren esnaf, elektrik dağıtım firması Aksa Elektrik binası önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Gümüşhane’de esnaf, elektriğe gelen zamma Aksa Elektrik önünde yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi

Gümüşhane’de son zamlarla birlikte elektrik faturalarının bir önceki aya göre iki katına çıktığını öne süren esnaf, elektrik dağıtım firması Aksa Elektrik binası önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.
Gümüşhane’de esnaf ve vatandaşlar elektriğe gelen zamma tepki gösterdi. Öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Aksa Elektrik Dağıtım firmasının ofisi önünde toplanan esnaf ve vatandaşlar, zamların geri alınmasını talep etti. Grup adına basın bildirisini okuyan Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bektaş, son elektrik zamlarıyla birlikte esnafın elektrik faturalarını ödeyemediğini, bunun sonucunda işten personel çıkartmak zorunda kalacaklarını ve dolayısıyla işsizliğin artacağını söyledi.
İbrahim Bektaş, “Yüksek tutarlar şeklinde halkımıza yansıyan bu faturalar ödenmez; bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta vatandaşlarımızı elektriksiz bırakmak demektir. Geçen yıl ülke genelinde beş milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir. Ticarethane ve meskenlerde aynı tarife ile elektrik faturası ödetmek hangi aklın ürünüdür. Bir evde yanan elektrik ile bir ticarethanede yanan elektrik bir midir? Gümüşhane'de 4 bin lira elektrik faturası gelen bir ticarethaneye şimdi 9 bin lira fatura gelmektedir. Esnaf bunu ödeyebilmek için en az bir personelinden feragat edecektir. Bu da işsizliği ortaya çıkaracaktır. Esnafın gözünün içine baktığımızda bu ay gelen elektrik, doğal gaz, kira ve esnaf kredilerinin nasıl ödeneceği endişesini görmekteyiz. Esnaf maalesef bu hale gelmiştir. Biz sade vatandaş olarak palyatif çözümler yerine nefesimizi kesen zamların geri alınmasını talep etmekteyiz. Zamlar geri alınırsa memnuniyetimizi açıklamaktan imtina etmeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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