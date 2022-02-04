Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının yamaçlarında havaların aşırı soğuması nedeniyle oluşan devasa buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

GümüşhaneTrabzon karayolu, Zigana tüneli çıkışında yolun kenarındaki yüksek şevlerden sarkan sular, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü alanda devasa buz sarkıtlarına dönüştü. Yoldan geçen araçlar boyları yer yer 5 metreye ulaşan buz sarkıtlarının yanında oyuncak araba gibi kaldığı anlar fotoğraflara yansırken çok sayıda vatandaş aracını güvenli bir alana park edip bu manzaranın fotoğrafını çekiyor.



“Bu yamaçlar komple buz oluyor”

Kar yağışının bu yıl artması ve havanın aşırı soğumasıyla birlikte oluşan buz sarkıtlarını daha düşük sıcaklıklarda bütün yamacı kapladığını söyleyen Nihat Aydın, “Karın bu yıl fazla olması ve havanın soğuk olması nedeniyle yamaçlarda buzlar oluştu. Şu an görünenler az bile. Havalar biraz soğuduğunda bu yamaçlar komple buz oluyor. Burada kış mevsiminde suyla ve buzla uğraşıyoruz. Burası insanların ilgisini çekiyor. Akşama kadar yoldan geçenler, uzun yola gidenler burada fotoğraf çekiyor” dedi.

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