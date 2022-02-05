Gümüşhane’de 2 kardeş mermilerin hedefi oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’de akşam saatlerinde bir lokantada gerçekleştirilen silahlı saldırıda mermilerin hedefi olan bir kardeş öldü, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaer Mahallesi, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesinde faaliyet gösteren bir lokantaya silahıyla gelen Ü.Ö (31) daha önce tartıştıkları iddia edilen işletme sahiplerinden İbrahim (25) ve Furkan Zengin’e (18) tabancayla ateş etti. Ü.Ö’nün silahından çıkan mermilerin hedefi olan ve o an işyerinin kasasında duran İbrahim Zengin, sırtından aldığı mermiyle ağır yaralanırken, kardeşi Furkan Zengin ise bacağından yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi ve o anda işyerindeki müşteriler arasında bulunan 112 Acil Servis görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Zengin kardeşlerden İbrahim Zengin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ü.Ö ise Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından kısa sürede silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği noktada İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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