TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

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TFF 3. Lig 3. Grup'un 21. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, sahasında Çankaya Futbol Kulübü ile 11 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Ömer Şivka xx, Muhammet Munir Dadı xx, Ahmet Deveci xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Nasrullah Dedemen xx (Osman Can Kömürcü dk. 83 ?), Tekin Adar xx (Berkant Taşkıran dk. 62 x), Murat Kara xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Oktay Pop xx, Sancar Yıldırım xx, Güray Fırat xx, Enes Ocak xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 62 xx)

Çankaya Futbol Kulübü: Hüseyin Genç xx, Yusuf Orhan xx, Kadir Enes Kıra xx, Mücahit Eraydın xx (Bilal Budak dk. 58 xx), Haydar Deniz xx, Serhan Üresin x (Güney Yılmaz dk. 58 xx), Erkan Kapar xx, Yasin Başaytaç xx (Berkay Anıl Demir dk. 80 ?), Enis Durak xx, Abdulkadir Kuzey xx (Ömer Faruk Demirel dk. 80 ?), Erdi Taşkent xx

Goller: Erdi Taşkent (dk. 20) (Çankaya Futbol Kulübü), Murat Kara (dk. 41) (Gümüşhanespor)

Kırmızı Kart: Mahmuthan Samet Acar (dk. 69) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Mahmuthan Samet Acar, Halil İbrahim Boşnak, Oktay Pop (Gümüşhanespor) Enis Durak, Güney Yılmaz (Çankanya Futbol Kulübü)

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