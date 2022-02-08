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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’nin 104.kurtuluş yıldönümü İstanbul’da da kutlanacak

İHA

Gümüşhane’nin 104.kurtuluş yıldönümü İstanbul’da da kutlanacak

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıldönümünü İstanbul’da düzenlenecek programla kutlayacak.
Bağcılar Olimpik Spor Salonunda 12 Şubat günü gerçekleştirilecek program öncesinde Gümüşhane’ye gelerek protokol üyelerini etkinliğe bizzat davet eden GÜDEF Genel Başkanı Bayram Demir ve yönetim kurulu üyeleri kent basınıyla buluşarak tüm vatandaşları da programa davet etti.
Sema Doğan Yaşam Alanında Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ve il genelinde görev yapan basın mensuplarının katıldığı programda konuşan GÜDEF Genel Başkanı Bayram Demir, Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü programı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Göreve geldikleri günden beri istişareye önem veren, istişare ederek yol almaya çalışan bir GÜDEF oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Demir, “İstanbul’daki bütün hemşerilerimizle ve Gümüşhane'yi seven dostlarımızla birlikte 5 bin kişilik bir salonda pandemiye rağmen coşkulu bir şekilde hemşerilerimiz bir araya gelmiş olacak. Programımızda bu dönem özellikle hemşerilerimizin daha eğlenceli bir program yaşaması için biraz daha sanatçıları yoğun tutarak böyle bir program yapmak istedik. Programımızda Koliva grubu ile hemşehrilerimiz Hüseyin Kaya, Gonca Coşkun, Özkan Pekin ve Ozan Hüsamettin Okumuş sahne alacak. Coşkulu bir şekilde 104.kurtuluş yılımızı kutlamış olacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla hep birlikte bu organizasyonu da tamamlamış olacağız” dedi.
Başkan Demir, bu programın ardından mayıs ayının ortalarında Yenikapı’daki Gümüşhane Tanıtım Günlerini de yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü de 15 Şubat 1918 tarihinde Rus işgalinden kurtarılan Gümüşhane’nin kurtuluş programına davetleri için GÜDEF heyetine teşekkür ederek, “GÜDEF’le çok iyi ilişkiler içerisindeyiz, koordineli çalışıyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Bu konuda hiçbir kopukluğumuz bugüne kadar olmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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