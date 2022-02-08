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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de eğitime destek veren başkanlara teşekkür belgesi

İHA

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek tarafından okullardaki başarı çıtasının yükseltilmesi için başlatılan eğitim seferberliğine destek sağlayan Belediye Başkanları ve Ticaret Odası Başkanına teşekkür belgesi verildi.

Gümüşhane’de eğitime destek veren başkanlara teşekkür belgesi

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek tarafından okullardaki başarı çıtasının yükseltilmesi için başlatılan eğitim seferberliğine destek sağlayan Belediye Başkanları ve Ticaret Odası Başkanına teşekkür belgesi verildi.
Projeye maddi ve manevi katkı sağlayan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve 5 ilçe Belediye Başkanları ile Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay’ı makamında ağırlayan Vali Taşbilek, daha sonra başkanlara teşekkür belgelerini takdim etti.
Burada yaptığı konuşmada bu yıl eğitimde akademik başarının arttırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel başarılarının daha da yukarılara taşınması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yüksek bir sinerji ile çalışma yaptıklarını kaydeden Vali Taşbilek, seferberlik kapsamında bütün ilçelerde yapılan toplantılar, deneme sınavları, dağıtılan eğitim materyalleri, eğitici ve yönlendirici kurslar ile kısa zaman dilimi içerisinde eğitimde çocukların neler yapabileceğini, öğretmenlerin güdülendiğinde neler yapabileceğini gördüklerini söyledi.

“Çocuklarımızın Türkiye ortalamalarının üzerine taşınmaya başladığını memnuniyetle görüyoruz”
Seferberlik kapsamında başta İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve bütün öğretmenler ile emeği geçen herkese çocuklara sağladığı katkıdan dolayı ayrı ayrı teşekkür eden Vali Taşbilek, “Ortak enerji ve sinerjiyle ortaya koyulan bu başarının ardından asıl meselemiz bu sinerjiyi arkamıza alıp, bu başarının kahramanı bunlardır diyebileceğimiz bir hikâye yazmaktır. İl Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenlerimiz, kurum müdürlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz ortak bir hedefe çok güzel bir şekilde güdülendiler. Çok güzel bir sinerji ile çocuklarımız için güzel bir iş yapıyorlar. Çocuklarımızın yapılan birkaç deneme sınavı ile geçtiğimiz yılların ortalama oranlarının çok üzerinde bir noktaya, Türkiye ortalamalarının üzerine taşınmaya başladığını memnuniyetle görüyoruz” dedi.

“İstikbalimiz çocuklarımız ve gençlerimizdir”
Bu başarının sağlanmasında il ve ilçe belediye başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının da bu sinerjiye dâhil olduklarını ifade eden Vali Taşbilek, “Sağlamış oldukları maddi ve manevi katkılarla destek oldular. Deneme sınavları ve kurslar için çok ciddi bir maddi kaynak desteği sağladılar. Manevi olarak da yanımızda olmaları bizim için ayrı bir değerdir. Sağlamış oldukları maddi ve manevi bütün kaynaklar için çok teşekkür ediyoruz. Hepsi biliyor ki istikbalimiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onların bir noktaya taşınması bu memlekete hizmet noktasında çok önemlidir. Bu anlayış içerisinde onlarda bize anlayış göstererek omuz verdiler. Bugün kendileriniz bizlere verdikleri destekler için Gümüşhane Valisi olarak bir teşekkür belgesi ile kendilerine bir dönüş sağlamak istedik. İnşallah yapmış oldukları desteklerin karşılığını çocuklarımızda görecekler. Çocuklarımız ülkemize iyi yerlerde hizmet vererek bu desteğin karşılığını hissettirecektir. Bu konuda paydaş olan herkes evlerinde bizden hatıra olacak olan bu manevi teşekkür belgelerini kendilerine taktim etmek istedik. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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