Gümüşhane’de karla kaplı köy yolları açılıyor

Gümüşhane’de önceki gece gerçekleşen kar yağışının ardından dün il genelinde kapanan 128 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptıkları çalışmalarla 38’e düşürüldü.

Özellikle Merkez, Kelkit, Şiran ve Köse ilçesinde etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerdeki yeni kar kalınlığı 25 santimetreyi aşarken ekipler gece yarısına kadar çalışarak taşımalı eğitim yapılan köy yolları başta olmak üzere çok sayıda köy yolunu ulaşıma açtı.

Köse ilçesinde etkili olan tipinin açılan yolları yeniden kapatmasına karşın ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirerek vatandaşların sorunsuz şekilde köylerine, çocukların da okullarına ulaşmasını sağladı.

Bugün itibariyle Merkeze bağlı 22 köy yolu, Kelkit ilçesine bağlı 4 köy yolu, Köse ilçesine bağlı 5 köy yolu, Kürtün ilçesine bağlı 3 köy yolu ve Şiran ilçesine bağlı 4 köy yolu olmak üzere il genelinde toplam 38 köy yolu ulaşıma kapalı. Erken saatlerden itibaren yeniden çalışmaya başlayan İl Özel İdaresine bağlı ekipler 25 araç ve 54 personelle diyaliz hastaları, cenaze olan köyler, acil durum olan köyler ve taşımalı eğitim yapılan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

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