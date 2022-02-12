Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti

DHA

Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti


Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen müfettişler, Kelkit İlçe Müftülüğü´nde mali işler sorumlusu memur M.I.'nın camiye bağış yapılan toplam 105 bin lirayı zimmetine geçirdiğini belirledi. İmha ettiği makbuzların yerine sahte bağış makbuzu düzenleyen ve hakkında soruşturma başlatılan M.I., görevinden istifa etti. 
Kelkit İlçe Müftülüğü´nde 5 yıldır mali işler sorumlusu olarak görev yapan M.I. hakkında, bölgede cami inşası ve giderleri için 'yardım' adı altında toplanan 105 milyar liralık bağış parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, İlçe Müftülüğü'nde yaptıkları incelemede, toplanan yardım paraları ile makbuzlarda tutarsızlık olduğunu belirledi. Müfettişler, M.I.´nın sahte evrak düzenlediğini, makbuzları imha edip, bağış paralarını da belirli zamanlarda zimmetine geçirdiğini tespit etti. Müftülük bünyesinde başka mali kayıp olup olmadığını da inceleyen müfettişler, M.I. hakkında adli ve idari işlem yapılması yönünde rapor hazırladı. Rapor üzerine harekete geçen Kelkit Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan M.I., yazdığı dilekçeyle memurluk görevinden istifa etti. Soruşturmalar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Sinan UÇAR
2022-02-12 09:06:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
YEREL HABERLER Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa ...
Gümüşhane’de karla kaplı köy yolları açılıyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de karla kaplı köy yolları açılıyor
Gümüşhane’de kar yağışı Gümüşhane yeniden beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kar yağışı Gümüşhane yeniden beyaz ...
Gümüşhane’de okullara kar tatili
YEREL HABERLER Gümüşhane’de okullara kar tatili

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.