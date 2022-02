Ortaokul öğrencilerinin geliri barınaktaki hayvanlara mama oldu

İstanbul’daki bir kolejin ortaokul öğrencileri tarafından düzenlenen Hayır Panayırından elde edilen gelirler Gümüşhane Hayvan Barınağındaki sahipsiz sokak köpeklerine mama oldu.

Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, Gümüşhane Belediyesine ait Hayvan Barınağındaki sahipsiz sokak köpeklerine yemleme etkinliği düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde hazırlanan projeyle Gümüşhane Belediyesi’ne ait Hayvan Barınağında bulunan sokak köpeklerine yemleme yapıldı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’nün de destek verdiği projeye İl Emniyet Müdürü Celal Taşci’nin eşi Ayşe Taşci, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın da katıldı.

İstanbul Bakırköy’de bulunan Oğuzkaan Koleji Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 3 günlük hayır panayırından elde edilen gelirlerle alınan 16 paket mamayla yapılan yemleme etkinliğinin sürekli hale getirilmesi hedefleniyor.



“Barınaktaki hayvanlara uzun yıllar hizmet edeceğimiz bir proje yapmak istedik”

Gerçekleştirilen etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini söyleyen Eğitim ve Spor Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak, “Biz özellikle yüksekokul öğrencilerinin kendilerini geliştirdiği bir sosyal sorumluluk projesinden yola çıkarak bunu daha da geliştirmek istedik. Daha sonra biz bu fikri Emniyet Müdürlüğümüz ile de paylaştık onlar da her türlü desteği bize verdiler. Biz bunu sadece 1 günlük proje olarak değil her ay uygulayabileceğimiz ve yıl içine yayacağımız ve yıllarca sürecek sokak hayvanları ve barınaktaki hayvanlara uzun yıllar hizmet edeceğimiz bir projeye dönüştürmek istedik. Bugün projemizin ilk adımını yaptık özellikle sponsorluklar ve kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz yem torbalarıyla beraber öğrenci arkadaşlarımızla gelerek burada yemlerini verdik” dedi.



“Her hafta 23 gün burada yemleme yapmak istiyoruz”

Ortaokul öğrencilerinin hayır panayırında kazandıkları gelirlerle alınan mamaları barınakta bulunan sahipsiz sokak hayvanlarına verdikleri söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulu Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Serdar Bayraktaroğlu ise “Emniyet Müdürlüğümüz ve Rektörlüğümüzün destekleriyle güzel bir sosyal projeye başladık. Bu projede hayvan barınağımızla ilgili, haftada iki gün yemleme yapmak istiyoruz. Bugünkü organizasyonumuzda, İstanbul Bakırköy Oğuzkaan Koleji Ortaokulu öğrencilerinin 3 günlük hayır panayırı düzenleyip, bu hayır panayırında kazandıkları bütün ücretleri bize 16 adet mama göndermesiyle beraber öğrencilerimizle burada yemleme yaptık. Buradan Oğuz Kağan Koleji Ortaokulu öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gibi sponsorlarımızla beraber düzenli olarak her hafta 23 gün burada yemleme yapmak istiyoruz. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Emniyet Müdürümüzün eşi Ayşe Taşci hanımla birlikte bağlantı kurduk bu okulumuzla, bu iletişimle beraber bir bağlantımız oldu. Birkaç okulla daha görüşüyoruz. Üniversitede bir kulüp kurma aşamasındayız. Hatta ikinci dönem bir dersimizi proje olarak nitelendirdik, öğrencilerin hazırladığı projeler neticesinde elde edilen gelirlerle tekrardan mama alıp gelip barınakta yemleme yapacağız” diye konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Köse de “Öncelikle Sağlık Bilimleri Fakültesi ve BESYO öğrencileri adına Gümüşhane’de bulunan sokak hayvanlarına destek olmak için mama getirerek bir farkındalık oluşturmak istedik. Bütün vatandaşları hayvanları destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

