TFF 3. Lig 1954 Kelkit Belediyespor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 2

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig, 1. Grupta mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'la 22 berabere kaldı.



Stat: Kelkit İlçe Stadyumu

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Adem Mazlum xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx

1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun Demircan xx, Hamza İpekci xx, Tufan Deniz Gelen xx, Tayfun Çulha xx, Erkan Bükülmez xx, Batuhan Eren xx, Adem Kaba xx, Semih Ekmen xx (Doğukan Delimehmet dk.37 xx (Onur Demir dk. 66 xx)), Hamit Bayraktar xx, Enescan Özdemir xx (Berşan Yavuzay dk. 78 ?), Eyüphan Çinemre xx

Nevşehir Belediyespor: Furkan Keleş xx, Kadir Bilimlier xx, Arif Cılak xx, Yıldıray Koçal xx, Niyazi Çolak xx, Abdullah Karmil xx (Emre Kars dk.67 xx), Ahmet Çelik xx (Ömer Gür dk.46 xx), Hüseyin Civelek xx, Malik Karaahmet xx, Samet Dağlı xx (Mustafa Çalışkan dk.90 ?), Aykut Sarıdoğan xx (Uğur Uğur dk. 46 xx (Emre Işık dk.71 xx))

Sarı Kartlar: Hamza İpekci, Ceyhun Demircan, Tufan Deniz Gelen, Tayfun Çulha, Enescan Özdemir (1954 Kelkit Belediyespor), Furkan Keleş, Hüseyin Civelek, Uğur Uğur, Emre Işık, Emre Kars (Nevşehir Belediyespor)

Goller: Tufan Deniz Gelen (dk. 22), Tayfun Çulha (dk.28) (1954 Kelkit Belediyespor), Yıldıray Koçal (dk. 62), Malik Karaahmet (dk.74) (Nevşehir Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.