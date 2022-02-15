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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor

İHA

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
Önceki yıllarda 15 Temmuz Zafer Meydanında vatandaşların katılımıyla yapılan kutlama programı bu yıl Covid19 tedbirleri nedeniyle Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Tören Atatürk Anıtına Valilik adına Vali Vekili Mustafa Pala, Belediye adına Belediye Başkanı Ercan Çimen’in çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Gazilerin Vali Vekili Mustafa Pala’ya Türk Bayrağı, Belediye Başkanı Ercan Çimen’e şehrin anahtarı ve Garnizon Komutan Vekili Albay Kemal Erbay’a kurtarılmış vatan toprağı, gazilere de buket takdim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı okundu.
Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ercan Çimen, 15 Şubat tarihinin atalarımızın inanç, cesaret, azim ve kahramanlıklarıyla tarihteki en şanlı destanlardan birinin yazıldığı gün olduğunu belirtti.
Başkan Çimen, konuşmasında ayrıca kurtuluş törenlerinin Covid19 salgını nedeniyle 2 yıldır biraz buruk geçtiğini belirtip Gaziler için ellerinden geleni yaptıklarını hatırlatarak, talep ettikleri anıt ve gaziler için mezarlık yapacaklarını da sözlerini ekledi.
Gaziler adına konuşan Muharip Gazi Hüseyin Cahit Kaya ise “Ülkemizin her karışı atalarımızın kanlarıyla sulanarak bıraktığı cennet vatanımızı savunurken onlarla aynı duyguları, aynı heyecanı paylaştık. Paylaşamaya da nefes aldığımız süre boyunca devam edeceğiz. Milli diriliş ve şahlanışı ifade eden kurtuluş günleri millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırıldığı, birlik, beraberlik ve var olma mücadelesinin verildiği kahramanlıklarla dolu günlerdir. Bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.
Kurtuluş günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle buradaki tören sona erdi.
Tören öncesinde 15’e yakın atlı vatandaş ise kurtuluş günü için 15 Temmuz Zafer Meydanında atlarla geçiş töreni düzenledi.
Atıyla birlikte Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutlamaya gelen Ersoy Yazgan, “Rahmetli dedem kurtuluş gününde burada organizasyonlar yaparmış. Kurtuluşu kutlamaya geldik. Burada atlarımızla bir gösteri yaptık. Gümüşhane halkı bizi bağrına bastı. O günlere gitmek için biraz daha fazla fedakar olmak lazım. Elimizden geldiğince duygulanıp yad etmeye çalışıyoruz. Burada Gümüşhaneli rahmetli Mustafa Canlı ve rahmetli dedem Osman Yazgan adına da bir yürüyüş gerçekleştirdik. Onları da yad ettik. Bizim için unutulmaz bir hatıra oldu” diye konuştu.
Kutlama programı kapsamında akşam bir düğün salonunda konser programı düzenlenecek.

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