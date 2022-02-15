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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kaçak alkol operasyonu

İHA

Gümüşhane’de kaçak alkol operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve silah ele geçirildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Torul ilçesi Altınpınar köyünde bir şahsın evinde çok sayıda kaçak alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri Altınpınar köyünde ikamet ettiği tespit edilen S.S.D. isimli şahsın evinde ve evinin önünde bulunan araçlarda bomba arama köpeği Maske ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde, 2 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 10 litre etil alkol, 1 adet 150 cc, 3 adet 100 cc ve 5 adet 70 cc’lik şişe içerisinde toplam 9 şişe el yapımı alkol, 1 adet 12 kalibre çift kırma av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca, 6 adet 12 kalibre av fişeği ve 17 adet 9 milimetre ses fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.S.D. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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