Kopya düzenekleriyle birlikte yakayı ele verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kopya düzenekleriyle birlikte yakayı ele verdi

İHA

Kopya düzenekleriyle birlikte yakayı ele verdi

Gümüşhane’de yol kontrolünde araması bulunan şahsın üzerinden çok sayıda kopya düzeneği ele geçirildi. M.K. isimli şahsın Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefetten 4 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gümüşhane İkisu mevkiinde bulunan jandarma ve polis kontrol noktasında, özel bir firmaya ait otobüs durduruldu. Otobüs içerisinde ekipler tarafından yapılan kimlik kontrolünde, ÖSYM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefetten 4 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen M.K. yakalandı. Şahıs üzerinde asayiş ekipleri tarafından yapılan aramada kredi kartı şeklinde 1 adet ses kayıt ve aktarım cihazı, gömlek düğmesi şeklinde 1 adet gizli kamera, kulak içine yerleştirilebilen 1 adet gizli kulaklık, 1 adet kablosuz mini modem, kulaklığı yerleştirmede kullanılan bir adet cımbız, 1 adet kırık meyve bıçağı, 3 adet sim kart, 1 adet cep telefonu, 1 adet data aktarım kablosu ve 4 adet atıl, sim kart muhafaza zarf ve kartı bulundu.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi yoluna neşter vuruldu
YEREL HABERLER Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi yoluna neşter vuruldu
Kaçak silah ticareti şüphelileri serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kaçak silah ticareti şüphelileri serbest bırakıldı
Gümüşhane’de Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli ...
Kaçak silah ticareti şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kaçak silah ticareti şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk ...
Kelkit Zilli Kiliminde 100 yıllık yeni desen bulundu Bulunan desenle birlikte kilim üzerinde işlenen desen sayısı 29’a çıktı
YEREL HABERLER Kelkit Zilli Kiliminde 100 yıllık yeni desen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.