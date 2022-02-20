Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bulunan ve sulama amaçlı yapılan Sadak Barajının yüzeyinin buz tutmasının ardından köylüler kalınlığı 40 santimetreyi bulan buzları kazma yardımıyla kırarak gölde balık tutuyor.

Kelkit ilçesinde geceleri eksi 25’leri bulan aşırı soğuk hava nedeniyle Sadak Baraj gölünün yaklaşık 2 kilometrekarelik yüzeyi tamamen buz tuttu.

Kelkit ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve 75 bin dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip Sadak Barajı üzerinde kalınlığı yer yer 40 santimetreyi bulan buzlar bölgede yaşayan vatandaşların ilgisine neden oldu.

Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede yaşayan Sadak köyü sakinleri de baraj gölü üzerindeki buzları kazma yardımı ile kırarak olta yardımıyla balık tutuyor.

Köylerinde kış aylarında yapabilecekleri bir aktivite olmadığını ve balık tutma işinin kendilerini fayda sağladığını söyleyen köy sakinleri 3 yıldır baraj gölü üzerinde buzları kırarak balık tuttuklarını belirtti.



“40 santimetrelik bir buz var”

Donan baraj gölünde 3 yıldır balık tutulduğunu söyleyen Sadak Köyü Muhtarı Muharrem Erdoğan, “Kış şartları nedeniyle bir yere gidemiyoruz. Bu yıl çok kar yağdı. Mecburen canımız sıkıldıkça buraya geliyoruz. Bu arkadaşlar da bu işin hastası. Kendileri de çok balıkçı değiller ama vatandaşlara dağıtıyorlar. Akşama kadar işleri bu. Ertesi gün gelip yine balık tutuyorlar. Bu buz kırıp balık tuttuğumuz 3. yıl. 40 santimetrelik bir buz var belki ortalarda daha da fazladır” diye konuştu.



“Kazma yardımıyla kırıp balık tutuyoruz”

Baraj gölü üzerindeki buzları kazma yardımıyla kırarak balık tuttuklarını belirten Sadak Köyü sakinlerinden Emre Çelik ise “Bulunduğumuz ve yaşadığımız bölgenin farklı yönlerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Burada yapabileceğimiz pek bir aktivite olmadığı için buraya geldik. Uğraş açısından bize fayda sağladı, baraj üzerinde yaklaşık 40 santimetrelik bir buzlanma var. Kazma yardımıyla kırıp balık tutuyoruz” dedi.

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