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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi

İHA

Gümüşhane’deki bazı kurumlara Erişilebilirlik Logosu verildi

Gümüşhane’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere ulaşan kurumlara Erişilebilirlik Belge ve Flamaları düzenlenen törenle teslim edildi.
Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda ilk etapta şartları tutan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinin hizmet binaları Erişilebilirlik Belge ve flamalarını aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan’ın katıldığı törende Vali Yardımcısı Mustafa Pala, belge ve flamaları AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak ve SGK İl Müdürü Eyyüp İslamoğlu’na teslim etti.
Burada yaptığı konuşmada erişilebilirliğin herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi anlamına geldiğini kaydeden Vali Yardımcısı Pala, “Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmektedir. Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir” dedi.
Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni bir adım atarak Erişilebilirlik Logosu’nu belirlediğini kaydeden Pala, “Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosu’nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek” diye konuştu.

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