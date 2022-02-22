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Kadın hasta ambulans helikopterle Gümüşhane’ye getirildi Ambulans helikopter ilk kez Gümüşhane'ye hasta getirdi

İHA

Kadın hasta ambulans helikopterle Gümüşhane’ye getirildi Ambulans helikopter ilk kez Gümüşhane'ye hasta getirdi

Trabzon'da tedavi gören bir hasta ambulans helikopterle Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’daki hastanelerde beyin tümörü tanısıyla geçtiğimiz Ocak ayından beri tedavi gören ve son olarak özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 66 yaşındaki kadın hasta S.K, ambulans helikopterle artık 3. basamak yoğun bakım servisi bulunan yeni Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.
Entübe halde ambulans helikopterle sevki gerçekleştirilen S.K, Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Gümüşhane’de bugüne kadar 3. basamak yoğun servisi bulunmaması nedeniyle hastalar genelde çevre illere sevk edilirken ilk kez ambulans helikopterle bir hasta Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine getirilmiş oldu.

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