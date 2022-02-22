Günyüzü ve Üçtaş köyleri Gümüşhane’de kaldı

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Gümüşhane’den ayrılarak Giresun’a bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylerinin talepleri İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

Kürtün ilçesinin en büyük iki köyü olan Üçtaş ve Günyüzü köylerinin ayrılma taleplerinin ardından köylerde referandum yapılmış, İl Genel Meclisi ise ayrılma talebini reddetmişti.

İl İdare Kurulu, İl Genel Meclisi kararı ve Vali görüşünden oluşan dosyanın İçişleri Bakanlığına gönderilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı her iki köyle ilgili kararını ilgili mercilere gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av. Celalettin Köse, yaşanan son durumu “Aziz Gümüşhane kamuoyuna; Kürtün İlçemizin Günyüzü ve Üçtaş köylerinin idari bağlılık değişikliği talebi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2022 tarih ve E 20152294 151.07.02 25080 sayılı yazıları ile reddedilmiştir. Hayırlı olsun” ifadeleriyle paylaştı.

İçişleri Bakanlığı’nın idari bağlılık değişikliğinin sosyal ve ekonomik açıdan bir fayda sağlamayacağı, coğrafi durum, iktisadi şartlar ve kamu hizmet gerekleri açısından yarar sağlamayacağı gerekçeleriyle talebi reddettiği öğrenildi.

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