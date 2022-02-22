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Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı Ekrem Sarı oldu Yeni başkan Ekrem Sarı, kentin en genç oda başkanı oldu

İHA

Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı Ekrem Sarı oldu Yeni başkan Ekrem Sarı, kentin en genç oda başkanı oldu

Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu yapıldı. 3 listenin yarıştığı kongrede genç aday Ekrem Sarı, Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı oldu. Ekrem Sarı ayrıca, Gümüşhane'nin en genç oda başkanı oldu.
Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan kongresi Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Kongrede Muhlis Atalay, Ali İsmail Daltaban ve Ekrem Sarı’nın listeleri yarıştı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından başlayan seçimlerde, 319 delegeden 293’ü oy kullandı. Gizli oyla gerçekleştirilen seçimlerde kayıtlı 319 delegenin kurulan sandıkta 293’ü oy kullanırken, bu oylardan 4’ü geçersiz sayıldı. 32 yaşındaki genç aday Ekrem Sarı 137 oy alarak Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı seçilirken, Ali İsmail Daldaban 86 oy, mevcut başkan Muhlis Atalay ise 65 oy aldı.
Seçimin ardından konuşan Ekrem Sarı, “Buradan oy kullanmak için gelen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bütün şoförlerimize hayırlı olur" ifadelerini kullandı.
Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı seçilen Ekrem Sarı’nın listesinde, Mustafa Sağır, Numan Kara, İlker Yalçın, Ersin Eryılmaz, Ahmet Yeşil, Emre Pezük yer aldı.
137 oyla Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı seçilen Ekrem Sarı ayrıca Gümüşhane'nin en genç oda başkanı oldu.

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