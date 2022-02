Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyeleri, yeni 'otbiçen' türü keşfetti

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, dünyada ilk kez tanımlanan örümceklerle akraba otbiçenlerden yeni bir türü Konya'daki arazi çalışmalarında keşfettiklerini açıkladı. `Graecophalangium anatolicum´ ismi verilen yeni türle ilgili olarak Kurt, "Bu cinse ait dünyada ilk kez tanımlanmış farklı bir tür olduğunu, bilim dünyasına tanıtmış olduk" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, beraberindeki Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve Dr. Sinan Örgel ile birlikteki arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu dünyada ilk kez tanımlanan yeni otbiçen türü keşfettiklerini duyurdu. Doç. Dr. Kurt, ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen arazi çalışmaları sonucunda Konya´da toplanan örneklerin değerlendirilmesiyle yeni otbiçen türünün varlığını ortaya çıkardıklarını söyledi. Doç. Dr. Kurt, keşfedilen ve zehirsiz olduğu saptanan yeni türü; `Graecophalangium anatolicum´ ismini verip, uluslararası indeksli 'Zoology in the Middle East' dergisinde de yayımlatarak, dünya literatürüne kazandırdı.

`VÜCUDUNDA ZEHİR MEVCUT DEĞİL´

Yaklaşık 13 yıldır, hayvan sistematiği üzerine araştırmalar yaptığını belirten Doç. Dr. Kurt, "Otbiçen, en son tanımladığımız tür; eklem bacaklılar şubesi olarak isimlendirdiğimiz grupta sınıfı da var. Bu sınıf, örümcekler, akrepler gibi canlıları içeren gruplar. Keşfettiğimiz tür, bunlardan biraz daha farklı. Bunlar yakın akraba grubu. Ama bizimkilerin en önemli özelliği bunların vücutlarında herhangi bir zehir bezi yok. Vücutlarında insanı korkutabilecek ya da insana zarar verebilecek bir zehir yok. İkincisi bunlar örümceklerden farklı olarak ağ üretmiyorlar. En önemli özellikleri de, yaklaşık olarak ayaklarında iç içe geçmiş 100 adet boğum bulunuyor. Dinlenme esnasında bu boğumlar iç içe geçiyor. Biz bunları özellikle elimize aldığımız zaman vücutlarının ön tarafından değişik salgılar salınıyor. Bunların vücudunda bir zehir mevcut değil" dedi.

`BİLİM DÜNYASINA TANITTIK´

`Otbiçen´ türünü Konya´daki arazi çalışmalarında tespit ettiklerini kaydeden Kurt, "Yeni türü, Anadolu'dan bulunmuş manası vermek için `Graecophalangium anatolicum´ ismini verip, bilim dünyasına da bu ismiyle tanıttık. Bulduğumuz bu canlıyı diğer benzer örneklerinden çeşitli özellikleriyle ayırıyoruz. Özellikle genital organındaki farklılıklardan dolayı farklı türlerle karşılaştırıp, bilim dünyasına sunuyoruz. Dünyada ilk kez bizim tarafımızdan bilim dünyasına tanıtılıyor. Değerlendirme sonucunda bu cinse ait dünya da ilk kez tanımlanmış farklı bir tür olduğunu bilim dünyasına tanıtmış olduk ve yapmış olduğumuz bu çalışmayı da uluslararası `Zoology in the Middle´ adlı dergide de yayınladık" diye konuştu.

Öte yandan Doç. Dr. Kurt, 4 yıl önce dünyada ilk kez Kilis´te görülen yeni çoban örümceği türünün, Kilis'in Akçağıl köyü yakınlarında yapılan arazi çalışmalarında toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu tespit edildiğini de duyurmuştu.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

