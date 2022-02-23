TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 - Büyükçekmece Tepecik Spor: 0

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TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta erteleme maçında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Büyükçekmece Tepecik Spor ile 00 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Volkan Okur xx, Abdullah Polat xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx (Mustafa Aydoğdu dk. 67 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Emre Kömürcü dk. 90 ?), Mahmuthan Samet Acar xx, Berkant Taşkıran xx (Osman Can Kömürcü dk. 67 xx), Oktay Pop xx, Sancar Yıldırım xx, Güray Fırat xx, Raif Gündoğdu xx

Büyükçekmece Tepecik Spor: Taylan Arman xx, Doğukan Bad xx, Berkay Ceylan xx (Umut Kerem Ayar dk. 90 ?), İsmail Baran Karakoç xx (Kayhan Arduç dk. 67 xx), Erçağ Evirgen xx, Ramazan Özcan xx, Caner Solmaz xx, Orhan Evci xx, Muhammet Yılmaz xx (Yasin Kargı dk. 61 xx), Koray Koçaslan xx, Ahmet Can Özer xx

Sarı Kartlar: Caner Solmaz, Doğukan Bad (Büyükçekmece Tepecik Spor)

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