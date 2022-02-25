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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma’dan kaçak silah operasyonu

İHA

Jandarma’dan kaçak silah operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak silah satacağı ihbarını aldığı şahsın ikametlerine operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Ü isimli şahsın Torul ilçesi ve Güvemli köyünde bulunan ikametlerinde kaçak silah bulundurduğu ve bu silahları satacağı duyumunu alınca arama kararı çıkararak şahsın ikametlerinde bomba arama köpeği “Maske”nin katılımıyla eş zamanlı arama gerçekleştirdi.
Yapılan arama sonucunda 1 adet 12 Kalibre Çift Kırma Av Tüfeği, 1 adet 12 Kalibre Otomatik Av Tüfeği, 1 Adet 8 milimetre çapında mekanizma düzenli tüfek, 1 Adet 9 milimetre çapında Tabanca ve 3 Adet Şarjörü, 2 Adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve 3 adet şarjörü, 1 adet 9 milimetre çapında Ses Tabancası ve Şarjörü, 1 adet çakı, 62 adet 12 Kalibre Av Fişeği, 23 Adet 8x57 milimetre çapında Fişek, 852 Adet 9x19 milimetre çapında Fişek, 163 Adet 7,65x17 milimetre çapında Fişek, 50 Adet 9 milimetre çapında Ses Fişeği, 2 Adet Tabanca Kabzesi bulundu.
Aramalarda bulunan malzemeler muhafaza altına alınırken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikata başlandı.

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