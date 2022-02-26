Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada

DHA

Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada


Salim SARIKOÇ/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de, neslinin tükenme tehlikesi olan 2 vaşak, doğal yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek bulmak için indiği köyde güvenlik kameralarına yansıdı. 
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Gümüşhane'de merkeze bağlı Boğalı köyünde karlı kaplı arazide yiyecek arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 vaşak, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece ve gündüz belli saatlerde köye inen vaşakların, evlerin bulunduğu alanda yiyecek aradığı ardından gözden kaybolduğu görülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Salim SARIKOÇ
2022-02-26 10:50:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 ...
Jandarma’dan kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak silah operasyonu
Yoğurda tat veren "külek" geleneği sürdürülüyor Babadan oğula geçen "külek" yapımı köyün geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Yoğurda tat veren "külek" geleneği ...
Gümüşhane Devlet Hastanesine il nüfusunun 2 katı başvuru oldu
YEREL HABERLER Gümüşhane Devlet Hastanesine il nüfusunun 2 katı ...
Vali Taşbilek, Türkiye ikincisi takımı konuk etti
YEREL HABERLER Vali Taşbilek, Türkiye ikincisi takımı konuk etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.