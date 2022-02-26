Köye inen, nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklar kamerada

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Salim SARIKOÇ/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de, neslinin tükenme tehlikesi olan 2 vaşak, doğal yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek bulmak için indiği köyde güvenlik kameralarına yansıdı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Gümüşhane'de merkeze bağlı Boğalı köyünde karlı kaplı arazide yiyecek arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 vaşak, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece ve gündüz belli saatlerde köye inen vaşakların, evlerin bulunduğu alanda yiyecek aradığı ardından gözden kaybolduğu görülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Salim SARIKOÇ

2022-02-26 10:50:07



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