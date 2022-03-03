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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Esnaf Masası 12 vekille Gümüşhane’de

İHA

CHP Esnaf Masası 12 vekille Gümüşhane’de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 12 milletvekili CHP Esnaf Masası heyeti olarak Gümüşhane’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Gümüşhane’de esnaf başta olmak üzere sanayi, ticaret ve meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.
Gümüşhane’deki durumla ilgili yorum yapan Ağbaba, “Gümüşhane bizim önemsediğimiz bir ilimiz. İnşallah önümüzdeki dönemde buradan bir milletvekili çıkartabiliriz de Gümüşhane’nin sesi olur. Gümüşhane’yi mecliste duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama biz duymuyoruz. Umarım Gümüşhane’nin dertlerini ve sorunlarını dile getirecek bir milletvekilini meclise gönderirsiniz. Yaşanan sorunlar belli" diye konuştu.
Gümüşhane’de 46 yıl sonra bir milletvekili çıkaracak rüzgarı yakalayacaklarını dile getiren CHP İl Başkanı Bedri Ağaç ise “Biz bu çalışmalardan enerji alıyoruz, güç alıyoruz, kuvvet alıyoruz. İnşallah Gümüşhane'de en kısa zamanda yani 1977’nin sonrasında 46 yıl sonra bir milletvekili çıkaracak rüzgarı yakalayacağız" diye konuştu.
Heyette Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç yer aldı.
Program kapsamında daha sonra 4 gruba ayrılan milletvekillerinden 2’si Kelkit ve Şiran ilçelerine, 2’si de Kürtün ve Torul ilçelerine giderken 3 Milletvekili Gümüşhane kent merkezinde esnaf odaları ve Gazeteciler Cemiyetini, 3 milletvekili de yine Gümüşhane merkezde Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

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