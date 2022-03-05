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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan nafaka ile ilgili sözlerine açıklık getirdi

İHA

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan nafaka ile ilgili sözlerine açıklık getirdi

Nafakayla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Medeni Kanunun 176’ncı maddesinde yazan ifadeleri kullandığını belirterek, “Kanunun metnini anlatmak sansasyonel bir açıklama ise, bu sansasyonel” dedi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan , Gümüşhane Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) işbirliğinde "Aile Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim seminerine katılmak üzere Gümüşhane’ye geldi.
Gümüşhane Üniversitesi Prof. Dr. Ing. Ahmet Durmuş Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer öncesinde İHA mikrofonuna konuşan Gençcan, nafaka ile ilgili gündeme gelen açıklamalarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Gençcan, yaptığı açıklamaların Medeni Kanunun 176’ncı maddesinde sırasıyla yer aldığını belirtti.
“Kanunun metnini bizatihi anlattım”
Yaptığı açıklamaların hukukçular tarafından incelendiğinde kanun maddesiyle birebir aynı olduğunun ortaya çıkacağını ifade eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “Ben hukukçuyum, ben hukuku anlatıyorum. Ders anlatırken de evlilik nasıl başlıyor, nasıl bitiyor gibi. Yoksulluk nafakası hangi hallerde veriliyor, hangi hallerde kaldırılıyoru anlattık. Medeni Kanunun 176’ncı maddesindeki sırayla bunu anlattım. Ölürse kesiliyor, yeniden evlenirse kesiliyor, haysiyetsiz hayat yaşarsa kesiliyor diye kanunun metnini bizatihi anlattım. Normal bir hukukçu onu dinleyip önüne Medeni Kanun’un 176’ncı maddesini açıp okusa başkan bunu o sırayla anlatıyor der. Kanunun metnini anlatmak sansasyonel bir açıklama ise, bu sansasyonel. Bu tür programların çok büyük faydası oluyor. Çünkü Yargıtay’ın son uygulamalarını söylüyoruz. Hukuk kuralları sadece kanunda yazılı hallerden değil kanunun uygulanmasındaki belli haller içtihaden belirleniyor. Mesela evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren vakaları kanun koyucu oraya yazmamış. Onu içtihaden biz belirliyoruz. Temsil kayyumunun atanması noktasında bir davada kısıtlıyla yasal temsil arasındaki örneğin menfaat çatışması varsa temsilci atanıyor. O temsil ediyor. Bu halleri de Yargıtay belirliyor. Dolayısıyla bu da sürekli içtihadlere bağlı olduğu için bu konuda aydınlatma yaparak adaletin çabuk, doğru dağıtılmasına katkıda bulunuyor bu tür programlar” dedi.
Programın açılışında konuşan Gümüşhane Barosu Başkanı Av.Metin Aslan da “Başta aile hukuku olmak üzere hukukun birçok alanında eserleriyle bize yol göstermiş, birçok hukukçu arkadaşımızın örnek aldığı Ömer Uğur Gençcan’a sunacağı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu ve bundan sonraki eğitim seminerlerinin bize çok katkısı olacaktır.” dedi.
Gençcan’ın Yargıtay’ın aile hukuku uygulamaları noktasında önemli bilgileri sunduğu ve yaklaşık 6 saat süren eğitim programına Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, Gümüşhane Barosu Başkanı Metin Aslan, il merkezi ve ilçelerde görev yapan hakim, savcı ve baroya kayıtlı avukatlar katıldı.

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