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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ertürk Yakut: "Hakem hataları güzel futbolun önüne geçti"

İHA

Ertürk Yakut: "Hakem hataları güzel futbolun önüne geçti"

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler Başkanı Ertürk Yakut, "Maalesef bugün oynanan güzel futbolun önüne hakem hataları geçti" dedi.
Kameralara takılan hakem hatalarını sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan duruma isyan eden kulüp başkanı Ertürk Yakut, 2 net penaltının verilmediğini ve golcü oyuncularına gereksiz sarı kart gösterilerek cezalı duruma düşürüldüğünü söyledi. Konuyla ilgili İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Yakut, "Maalesef bugün oynanan güzel futbolun önüne hakem hataları geçti" değerlendirmesinde bulunarak maçın hakemi Süleyman Soyutürk’ün oyunun skoruna etki edecek hatalarının kendilerini çok derinden yaraladığını söyledi.

"Aynı hakemin hem geçen yıl hem bu yıl art niyetli hatalar yapması kafamızda soru işaretleri uyandırdı"
Maçta verilmeyen iki tane yüzde 100 penaltı pozisyonları ve bir sonraki hafta cezalı duruma düşebilecek oyunculara anlamsız kartlar verildiğini ifade eden Yakut, “Takımımız çok üstün ve iyi oynarken yüzde 100 penaltı pozisyonunun pas geçilmesi inanılır gibi değildi. Bazı şeylere gerçekten anlam veremiyoruz. Özellikle 7. dakikada santraforumuz Murat Kara’nın gördüğü sarı karta kimse anlam veremedi. Burada maalesef bir art niyet söz konusuydu. Hakemin mental olarak maçta olduğunu düşünmüyorum. Aynı hakemle geçen sene oynadığımız Ankara Demirspor maçındaki bariz bir hatası 3 puanımıza mal olmuş ve küme düşmüştük. Yine aynı hakemin art niyetli hatalar yapması kafamızda bazı soru işaretleri uyandırdı” açıklamasını yaptı.

"Bir şehrin kaderiyle bu kadar kolay oynanmamalı"
Gümüşhanespor kulübü ve camiası olarak bu işin peşini bırakmayı düşünmediklerini ifade eden Yakut, “Hakem arkadaşımız Süleyman Soytürk’ün bu sezon bitene kadar almış olduğu maçların takipçisi olacağız. Biz maç alabileceğini düşünmüyoruz bugünkü yönetiminden sonra. Gözlemcilerin de gerekli notları alacağını ve federasyona ileteceklerini düşünüyorum. Bir şehrin kaderiyle bu kadar kolay oynanmamalı. Burada bir zaman harcanıyor bir emek harcanıyor ve çok ciddi bir para harcama söz konusu. Biz bunları böyle art niyetli hakemlere yedirmeyeceğiz. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Gümüşhanespor uzun yıllardır hakem hatalarından muzdarip durumda. Gümüşhanespor kulübü bir dönem sahipsiz durumdaydı ancak şu anda Gümüşhanespor sahipsiz değil, bunu kimse düşünmesin. Biz bedenimizle var gücümüzle bu kulübün arkasındayız. Taraftarımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla Gümüşhane küçük bir şehirdir ama Gümüşhane çok da büyük bir şehirdir. Böyle art niyetli hakemlere karşı Gümüşhanespor camiası gerekeni yapar ve yutar. Küme düşme potasına hakem hatalarıyla sürekli itilen bir camia var” diye konuştu.

“Bundan sonra hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz”
Gümüşhane’nin bu arma altında kenetleneceğini ve Gümüşhanespor’un kolay lokma olmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Yakut, “Bundan sonra hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Bundan sonra inanıyorum ki stadımız tıklım tıklım dolacak. Bu mücadelede Gümüşhaneli vatandaşlarımız kol kola omuz omuza tribünlerde yerlerini alacaklar ve takımlarına destek verecekler. Bu noktada da bütün taraftarlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gümüşhanespor son 34 haftadır çok güzel oynuyor. Çok ciddi bir performans yüksekliği takımımızda söz konusu. Artık taraftar da takımına sahip çıkmaya başladı. Futbol taraftarıyla güzeldir, futbol 12. adamıyla güzeldir. Taraftar tribünde olduğu sürece Gümüşhanespor güzel sonuçlar alacaktır ve hak ettiği yere çok kısa bir süre içerisinde gelecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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