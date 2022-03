Gümüşhane’de yağ stokçularına göz açtırılmayacak

Gümüşhane’de ekipler yerel ve ulusal zincir marketlerde başta yağ olmak üzere denetim yaptı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, stokçulara göz açtırılmayacağı bildirildi.

Gümüşhane Belediyesi Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri son günlerde özellikle Ayçiçek yağında yaşanan düzensiz fiyat hareketleri nedeniyle yerel ve ulusal zincir marketlerin yağ reyonlarında ve depolarında denetim yaptı.

Ekipler gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve ekmek gramaj kontrolünü de gerçekleştirdi.

Gümüşhane’de yapılan denetimler neticesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, stokçuluğa rastlanmadı.



“Bu süreç atlatılana kadar sıkı bir şekilde bu denetimler devam edecek”

Denetimlerle ilgili bilgi veren Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, “Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesinin talimatlarıyla paydaş kurumlarımız eşliğinde özellikle şehrimizdeki zincir marketler başta olmak üzere büyük marketlere, alışveriş merkezlerine denetim başlattık. Malum gündemimiz son günlerde yaşatılmaya çalışılan yağ problemi. Özellikle bununla ilgili sıkı denetimimiz var. Gümüşhane’de şu ana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir stokçuluğa rastlanılmadı. Fakat bu denetimlerin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu süreç atlatılana kadar sıkı bir şekilde bu denetimler devam edecek. Burada amaç sadece yağ değil, amacımız tüm vatandaşlarımıza güzel ve kaliteli hizmet sunmak, kimseyi mağdur etmemek. Vatandaş ve devlet el birliği ile bu sıkıntılı dönemi en hafif şekilde atlatmak. İşletmelerin ilk olarak raflarında söz konusu ürünlerin olup olmadığını kontrol ediyoruz, depoları kontrol ediyoruz. 5 litrelik yağların stoklanmadığını gördük. Burada sadece yağ değil, diğer ürünler de fiyat etiket farklılığı var mı, vatandaşı aldatmaya yönelik işlemler var mı bunları denetliyoruz” dedi.



“Bu işler başıboş yürümez”

Denetimlerin yapılmasının doğru olduğunu söyleyen vatandaşlardan Yusuf Usta ise “Bu işler başıboş yürümez. Bir gün önce raflar dolu, bir gün sonra raflar boş. Kime satıldı bu, kim aldı? Bence stokçuluk yapıldığı doğru” diye konuştu.



“Bizim coğrafyamızda, her şeyle ilgili stokçuluk yapılmakta”

Stokçuluğun yeni olmadığını ve sürekli yapıldığını savunan başka bir vatandaş Muhittin Küçük ise “Bizim coğrafyamızda her şeyle ilgili stokçuluk yapılmakta. Bu yeni yapılan bir şey değil. Şu an piyasada bir boşluk olduğu için herkes bir şeyleri yapmanın hesabını yapıyor. Bir tane paylaşımla beraber Türkiye’de yağla ilgili sıkıntı yaşıyorsun” dedi.



“Burada sorun insanların bitecek paniğiyle hepsini alıp götürmesi”

Esnaflardan Murat Özen de “Elimde şu an yağım yok. Bayilerden de şu an alamıyoruz. Fiyatlar oturmadı henüz. Stokçuluk yapılmaması gerekiyor. Bizim insanımız da çok acayip. Rafımızda 510 yağ var. Bir kişi gelip hepsini alıp gidiyor. İnsanlarımızda doyumsuzluk var. Burada sorun insanların bitecek paniğiyle hepsini alıp götürmesi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.