Sürücünün dikkati faciayı engelledi

Gümüşhane’de hareket halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Sürücünün son anda fark ederek manevra yapmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinden Gümüşhane kent merkezine 29 M 0811 plakalı minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Mustafa Aksoy, Araköy köyü asma köprü mevkiine geldiğinde dağdan yola kaya parçalarının düştüğünü fark etti.

Manevra yaparak aracın kayaların altında kalmasını son anda engelleyen sürücü Aksoy’un aracına çarpan kaya parçaları aracın lastiklerini patlatıp, yan camını kırıp bazı yerlerinde de hasara neden oldu.

Araçta bulunan 4 yolcu kazayı yara almadan atlatırken hasar gören araç servise götürüldü.

Geçtiğimiz yıllarda dağdan kopan kaya parçalarının ölümlü kazalara neden olduğu GümüşhaneKürtünTirebolu karayolu, yılın 4 mevsiminde yaşanan kaya düşme olayları ve heyelanlarıyla biliniyor.

Özellikle bahar mevsiminde donmaçözünme olayının artması ve yağmurlu günlerde de heyelanlarla birlikte sürücülerin korkulu rüyası olan yol Doğu Karadeniz’i dağ zirvesi aşmadan Doğu Anadolu’ya bağlayan tek geçiş güzergahı olması nedeniyle tercih edilen bir yol.

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