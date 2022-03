Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü kutlandı

Gümüşhane’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101.yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü düzenlenen törenle kutlandı.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen ve İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapan okulun tarih öğretmeni Abdülkadir Yolcu, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’nın milletin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir değer olduğunu söyledi.

Düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ve İstiklal marşının en güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verildiği programda son olarak öğrenciler tarafından hazırlanan “Hürriyet yolunda Marşımız” adlı tiyatro ve oratoryo gösterisi sahnelendi.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin kahramanlık destanının şiarı olduğunu belirterek, “Mehmet Akif bu milletin özünü en iyi bilen, çok büyük bir imanla, güvenle milletini seven, milletini tanıyan ve milletine ışık olabilecek bir marşı hediye etmiştir. Milletimize, gençlerimize ışık olacak bir şairdir Mehmet Akif. Öyle hafife alınacak sadece İstiklal Marşı yazdı diyerek geçiştirilecek bir şair de değildir. Milletimizin irfanının temsilcisidir. Asım’ın nesli diye tabir ettiği gençlik de buradadır” dedi.

Merhum Akif’in İstiklal Marşını yazarken düşmanın 90 kilometre ötesinde olduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, “Herkesin endişe ettiği bir dönemde Tacettin Dergahı’ndan dışarıya bakan o güzel göz, o güzel yürek milletinin binlerce yıllık tarihini gözünün önüne alıp, milletine duyduğu iman ve güvenle ‘Korkma’ diye başladığı bir İstiklal Marşı yazdı. Çünkü bu aziz millet, vatanına düşman ayağı hiçbir zaman bastırmamış bir millet. Basanları da canı pahasına verdiği destansı mücadele ile her daim defetmesini bilen bir millet” ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan gençlere etrafımızdaki savaşları örnek vererek vatan vurgusu yapan Vali Taşbilek, “Size düşen; birbirinizi çok sevin, birbirinizin elinden tutun, devletimizin birliği beraberliği adına çok çalışın. Vatanını ve milletini en çok seven o uğurda en çok çalışandır. Bu dönem birbirimizi daha çok sevmeye ihtiyacımız olduğu bir dönem. Hepimizin el ele kenetlenme dönemidir. Bunu da merhum Akif, şiirlerinde, çizdiği yolda Asım’ın nesli olarak sizi tarif ederken, size güvenerek bunu ifade etmiştir. Bizim de size güvenimiz sonsuzdur, milletimizin güveni sonsuzdur. Birliğimizi ve beraberliğimizi Allah daim etsin. İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve İstiklal Marşı’mızın şairi, hepimizin Akif’i, merhum Akif’i rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyorum. Çünkü bu laf öylesine söylenen bir laf değil, boğulup tarih sahnesinden yok edilmek istenen bir milletin, diriliş destanı olduğu için Akif bunu işaret ediyor” diye konuştu.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

