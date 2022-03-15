Üniversiteliler köy okulunda öğrencilerle buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Sosyal Yardımlaşma Topluluğu (GÜSOSYAL) tarafından Tekke Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan eğlence programına katıldı.

Gümüşhane Taraftarlar Derneği bünyesinde faaliyet gösteren GÜSOSYAL tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tekke Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için eğlence programı düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere GÜSOSYAL topluluğu tarafından hazırlanan hediyeler Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek ve Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci tarafından dağıtıldı.

Palyaçolar eşliğinde müzikle dans eden ilkokul öğrencileri etkinlikten büyük keyif aldı. Vali Taşbilek, daha sonra okul bahçesinde çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun parkurunu boyadı.

Etkinliğin sonunda Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek'e Gümüşhanespor forması hediye edildi.



“Bu organizasyonu düzenleyen sosyal sorumluluk sahibi genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum”

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, etkinlikten büyük keyif aldığını belirterek, “Hem evlatlarımızın yanında olmak hem de ilimize değer katan üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizle önemli bir sosyal sorumluluk projesine katıldık. Bu etkinlikten çok keyif aldım. Çocuklarımızla beraber olduk. Çocuklarımız için değişik etkinlikler ve hediyeler vardı. Hepsinden dolayı üniversite gençliğimize, bu organizasyonu düzenleyen sosyal sorumluluk sahibi genç kardeşlerimize, İl Milli Eğitim müdürümüze, okul müdürümüze, değerli muhtarımıza her şeyden ziyade küçücük evlatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce Salyazı köyünde de buna benzer bir etkinlik yapmıştık. Üniversiteli kardeşlerimizle ilimizin kaynaşması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin küçük evlatlarımıza yol gösterme ve onlara örnek olma, mutlu edebilme noktasındaki çabaları da bizim için çok önemli ve kıymetli. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.



“Daha güzel imkanlar bulmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz”

Faaliyetlerinin süreceğini kaydeden GÜSOSYAL Kurucu Başkanı Ramazan Koç ise “Bugün burada çocuklarımızla birlikte sosyal etkinlikler düzenledik. 2014 yılında kurulduğumuz günden itibaren Gümüşhaneli birisi olarak Gümüşhane’deki sosyal imkansızlıklara karşı ve şehrimizdeki gerek üniversiteli gençler gerekse şehrimizin kendi gençleri dahil daha elverişli koşullarda daha güzel imkanlar bulmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz. Bu süre çerçevesinde tabi ki birçok sıkıntıyı da beraberinde yaşadık. Özellikle bağış ve destek noktasında sıkıntılar çektik. Buradan iş adamlarımıza ve siyasetçilere sesleniyoruz Gümüşhaneli gençler olarak biz hem Gümüşhanespor’a destek çıkıyoruz hem de GÜSOSYAL olarak öğrencilere de fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada palyaçolar eşliğinde öğrencilerimize etkinlik düzenledik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.