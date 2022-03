Gümüşhane’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri

Gümüşhane’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş ve Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği'nin çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle buradaki etkinlik sona erdi.

Buradaki programın ardından Vali Taşbilek ve protokol üyeleri şehit kabirleri ziyareti, Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneğini ziyaret etti.

Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama programı ise Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemiyle ilgili Jandarma Teğmen Tugay Yavuz'un konuşmasının ardından “Bir Destandır Çanakkale” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Çanakkale Zaferi’nin tarih sahnesinden topyekün silinmek istenen bir milletin canıyla, kanıyla, 7 düvele verdiği bir mücadelenin adı, ‘Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde asil Türk milletinin kahraman evlatlarının fedakarlığıyla tarihin akışını değiştiren çok anlamlı bir zafer olduğunu söyledi.

Türk milletinin bu zaferle küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Mağlubiyetlerle, sıkıntılarla geçen bir dönemde tekrar bize şanlı tarihimizi, bizim bir zincire vurulamayacağımızı, boğulamayacağımızı, tarih sahnesinden yok edilemeyeceğimizi hatırlatan bir zafer. Bizi fabrika ayarlarımıza döndürerek, İstiklal Harbimizi devreye sokarak Kurtuluş Savaşını kazanmamızı ve sonucunda şanlı cumhuriyetimizi kurmaya kadar giden bir sürecin anahtarıdır bu zafer. Bu manada bizim için çok kıymetlidir. Aynı zamanda dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Topyekün verilen mücadeleyle buraya geldik, cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyetin kazanımlarıyla birlikte buraya geldik. İçinde bulunduğumuz coğrafya her daim bizim sıkıntılar içerisinde olacağımızı gösteriyor. Her türlü yokluğa ve sıkıntıya rağmen, boğulmaya ve tarihten silinmeye çalışan ayağa kalkan şanlı ecdadımıza layık olmak için özellikle gençlerimize söylüyorum, birbirimizi çok seveceğiz, el ele vereceğiz, çok çalışacağız devletimizi en iyi noktaya getirmek noktasında çaba göstereceğiz” dedi.

Salonu hınca hınç dolduran gençlere “Siz bizim değerimizsiniz, geleceğimizsiniz” diye seslenen Vali Taşbilek, “Çanakkale’deki şehitlere layık olmanın tek yolu budur. Bu vesile ile Çanakkale Savaşları başta olmak üzere, vatanımızın birliği beraberliği uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazilerimize minnet duygularımı iletmek istiyorum. Çanakkale Savaşlarının ve Türk İstiklal Harbi’nin kazanılmasında çok etkin rolleri olan başta Şanlı Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği devletimizin bekası için can veren bütün aziz şehitlerimizi kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan tiyatro, şiir ve kahramanlık türkülerinin ardından katılımcılara fuaye alanında Çanakkale savaşındaki cephe menüsü olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikram edildi.

Etkinlikler kapsamında merkez Kemaliye camiinde mevlit okutuldu, şehit yakınları ve gazilere Sema Doğan Yaşam Alanında yemek verildi.

