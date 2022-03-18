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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit aileleri ve gaziler yemek programında buluştu

İHA

Şehit aileleri ve gaziler yemek programında buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte “Bugünlere sizlerin yakınlarının ödediği bedeller vasıtasıyla geldik. Bu memleketin vücut bulmasında, ayağa kalkmasında, büyümesinde en değerli katkı bedenleriyle, kanlarıyla, ruhlarıyla bedel ödeyen değerli şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizindir” dedi.
Gümüşhane’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle düzenlenen programlar kapsamında son olarak protokol üyeleriyle şehit aileleri ve gaziler yemekli programda buluştu.
Sema Doğan Yaşam Alanında düzenlenen programa eşi Sibel Taşbilek’le katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Sizlerle beraber olmak bizim için çok büyük bir onur” dedi.
Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları, gaziler katıldığı programda Çanakkale Zaferinin 107.yılını gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutladıklarını, bugünün ayrıca Şehitler Günü olarak anıldığını ifade eden Vali Taşbilek, “Şehitlerimiz memleketimizin anlam kazanması noktasında en değerli varlıklarımız. Bizim dilimizle ifade ettiğimizi bedenleriyle ifade edenlere şehit deniliyor. Bedenleriyle şehadeti yaşayanlar bizim için çok kıymetli. Allah hepsinden razı olsun. Bu uğurda mücadele ederken gazi olanlar bizim için çok kıymetli. Bedir’den Çanakkale’ye, Çanakkale’den İstiklal Harbine, o günden bugüne, 15 Temmuz’a, iç güvenlik harekatlarında mücadele eden, can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını programa katılan şehit aileleri ve gazilere ileten Vali Taşbilek, “Bugünlere sizlerin yakınlarının ödediği bedeller vasıtasıyla geldik. Bu memleketin vücut bulmasında, ayağa kalkmasında, büyümesinde en değerli katkı bedenleriyle, kanlarıyla, ruhlarıyla bedel ödeyen değerli şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizindir. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda bir evladınız, kardeşiniz olarak kapımızın, gönlümüzün her daim açık olduğunu biliyorsunuz. Biz sizin için varız burada. Ne ihtiyacınız olursa, bize düşen ne olursa emir telakki ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Her daim başımızın üzerinde, gönlümüzde yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

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