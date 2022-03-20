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Gümüşhane’de 2 ilçede okullara kar tatili

İHA

Gümüşhane’de 2 ilçede okullara kar tatili

Gümüşhane’nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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