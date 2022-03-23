Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

İHA

Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

Gümüşhane’de il genelinde etkili olan kar yağışıyla kapanan köy yolları tüm ilçelerde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.
Son günlerde etkisini kaybeden yağışın ardından tempoyu artıran ekipler özellikle Karadeniz sahiline en yakın ilçeler olan Kürtün ve Torul ile diğer ilçelerde vatandaşların mağdur olmamaları için aralıksız karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.
Yüksek kesimlerde bir metreyi aşan kar kalınlığında bugün sabah itibariyle il genelinde kapalı olan 7 köy yolu da İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı ve böylelikle Gümüşhane’de kar nedeniyle kapalı köy yolu kalmadı.
Karla kaplı köy yollarında 20’den fazla iş makinesi 40’tan fazla personelin katıldığı karla mücadele çalışmaları taşımalı eğitim yapılan köyler, diyaliz hastası ve cenaze olan köyler ile acil durum olan köylere öncelik verilerek gerçekleştirildi.
Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler köy içleri, mahalle ve bağlantı yollarıyla köylerin ana yollarındaki genişletme çalışmalarına devam ediyor.
Yetkililer, tipi nedeniyle yüksek kesimlerde açılan köy yollarında zaman zaman aksaklıklar yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlardan donmaçözünme olaylarının artması nedeniyle dik yamaçların olduğu yollarda heyelan ve kaya düşmesi konusu ve yüksek kar örtüsü nedeniyle oluşabilecek çığ afetine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de başıboş sokak köpekleri çocukların kabusu oldu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de başıboş sokak köpekleri çocukların ...
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı Fenerbahçe formalı çiftin nikahını Trabzonspor formalı belediye başkanı kıydı
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları ...
İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı polis ekipleri ikna etti
YEREL HABERLER İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı ...
Gümüşhane’de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı Gümüşhane’de Nevruz kutlamalarında siyahi öğrenciler horon oynadı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.