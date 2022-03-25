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Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsünün üzerine kaya düştü

İHA

Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsünün üzerine kaya düştü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yolcularıyla köye giden minibüsün üzerine karayolundaki yamaçtan kopan kayalar düştü. Olayda 1’i ağır 2 kız öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesinden aldığı yolcularla ilçeye bağlı Araköy köyüne giden Bekir Tozlu yönetimindeki 29 M 0894 plakalı köy minibüsü karayolunda ilerlerken İncirliAsma köprü mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya kütleleri üzerine düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte gevşeyen yamaçtan yuvarlanan kayalar, köy minibüsünün camını kırarak diğer tarafından dışarı fırladı. Kazada kayalar minibüs içerisinde bulunan M.K. ve K.S.D. isimli kız öğrencileri yaraladı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kürtün sonra Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayda kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan M.K. ameliyata alınırken diğer yaralı K.S.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı haber alır almaz beraberinde Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ile hastaneye giderek burada yetkililerden yaralı öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtün Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerimiz hafta sonu izinli olarak köy minibüsü ile evlerine giderken havaların ısınması nedeniyle donmaçözünme olayı sonucu oluşan heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının araca çarpması nedeniyle çocuklarımızda yaralanma meydana geldi. 2 yaralı çocuğumuz var. 1 tanesinin durumu ağır. Hemen hastaneye getirdik yavrumuzu. Arkadaşlarımız müdahale ediyor. Verdikleri bilgiye göre, kafasında oluşan bir kırık ve kanama söz konusu. Diğer evladımızın durumu çok şükür hafif görünüyor. İnşallah iki yavrumuza da acil şifalar diliyorum, ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.
Vali Taşbilek, olayın ardından geçici süreliğine ulaşıma kapatılan GümüşhaneKürtünTirebolu karayolunun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldığını, uzmanların bölgede yapacağı incelemeden sonra yolla ilgili son kararı vereceklerini de sözlerine ekledi.
Aynı bölgede 15 gün önce de benzer bir olay yaşanmış, hareket halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düşmüş, sürücünün son anda fark ederek manevra yapmasıyla facianın eşiğinden dönülmüştü.

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