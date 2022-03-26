Gümüşhane yaylalarının güvenliği komandolara emanet

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaylalarda gerçekleştirilen operasyonlarda yayla evleri terör yapılanmasına karşı kontrol ediliyor.

Türkiye’nin en fazla yaylasına sahip şehirlerinden birisi olan Gümüşhane’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler Kürtün ilçesi yaylalarında terör operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Sarp coğrafyaya sahip yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu zorlu arazide Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan son teknoloji askeri ekipmanlarla icra edilen operasyonlarda kış mevsimiyle birlikte köylerine dönen ve baharla birlikte tekrar yaylalara çıkacak vatandaşların ikametleri kontrol ediliyor.

Beyaz kamuflajlarını giyerek yaylalara çıkan komandolar dondurucu soğukta evlerin kontrolünü yaparak herhangi bir erzak bırakıp bırakılmadığını, kapıların kilitli olup olmadığını veya kilitlerin kırılarak kapıların açılıp açılmadığını kontrol etti.

Hava sıcaklığının yer yer eksi 20 dereceye kadar düştüğü bin Damlı Köyü yaylasında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, yöre halkına da yayla evlerinde yiyecek bırakmamaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

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