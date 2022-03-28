Lastik tamircisinin ilginç koleksiyonu Lastik tamircisi Kemal Önel, 22 yıldır patlayan araç lastiklerinden çıkardığı cisimleri iş yerinde sergiliyor

Gümüşhane’de oto lastik tamirciliği yapan 41 yaşındaki Kemal Önel, araçların lastiklerini patlatan cisimleri saklayarak 22 yıldır dükkanında sergiliyor.

Kent merkezindeki Bağlarbaşı Sanayi Sitesinde bulunan işyerinde lastik tamirciliği yapan Kemal Önel, tamir için dükkanına gelen araçların lastiklerine saplanan cisimlerle farklı bir koleksiyon hazırladı.

Sürücülerin araç kullanırken lastiklerine saplanan çivi, vida, kurşun, anahtarlık ve kemik gibi cisimleri 22 yıldan bu yana saklayan ve köpük üzerinde sergileyen Önel, koleksiyonunu büyütmek istiyor.

2000 yılında kendi dükkanını açtığı günden bugüne kadar cisimleri sakladığını ve vatandaşların dükkanına gelerek koleksiyonunun fotoğrafını çektiğini söyleyen Önel, mesleği bırakana kadar bu cisimleri toplamaya devam edeceğini ifade etti.



“Koleksiyonumda kemik bile var”

Araç lastiklerinden çıkan cisimlerle bir koleksiyon hazırladığını söyleyen Kemal Önel, “Bu işi 30 seneden beri yapıyorum. 2000 yılında burada kendi dükkanımı açtım. Genelde lastik tamiri işiyle uğraşıyorum fakat yolda kalanlar olursa mecburen oraya da gidiyorum. Ben bu koleksiyonu kendi işyerimi açtıktan sonra yapmaya başladım. Araç lastiklerinden çıkarılan çivileri, vidaları ve farklı cisimleri genelde mıknatıs üzerine yığıyordum. Daha sonra sayıları çoğalmaya başladı. Daha sonra bir arkadaşım bana köpüğe sağlarsan tutar dedi. Bunun üzerine ben de gidip bir televizyon köpüğü aldım. O günden bugüne dizmeye başladık. Erzurumlu bir abimiz vardı, Trabzon’dan geliyordu. Zigana Dağı Köstere deresi mevkiinde yolda kalmış. Beni aradılar gittim. aracının her iki ön tekerine de inşaat demiri saplanmış. Gittim çıkardım, getirdim ve koleksiyonuma koydum. 2000’den beri 40 50 kişi buranın fotoğrafını çekmiştir. Koleksiyonumda kemik bile var. Gittiğimiz yere kadar gideceğim, küçük parçaları da artık kavanoza koymayı düşünüyorum” dedi.



“Dükkândan içeri girince ilgimizi çeken şey Kemal’in koleksiyonu oluyor”

Koleksiyonun çok ilgi çekici olduğunu söyleyen 26 yıllık kamyon şoförü Salih Zeki Alkan ise “Hemen hemen 15 yaşından beri sanayiye gider gelirim. Daha önceden de Kemal’le çok eski tanışıklığımız vardır. Buraya lastik yaptırmaya gelirdik, abisiyle de tanışırız yollarda çalışırken abisi de lastikçiydi. Bu mesleğin zorlukları var tabi meşakkatli işler ve dükkândan içeri girince ilgimizi çeken şey Kemal’in koleksiyonu oluyor. Lastikleri patlatan şeylerin koleksiyonunu yapmış. Onları 22 senedir topluyormuş, duvarında sergiliyor. Bunlar bizim de ilgimizi çekiyor. Biz de devamlı bakıyoruz” diye konuştu.

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