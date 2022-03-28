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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Gümüşhane’de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
İldeki tüm kurumların en üst düzey yöneticilerinin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2021 yılında yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.
“Biz istiyoruz ki ilimizde aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları için 1 bile fazla 0 olsun”
Toplantıda yaptığı konuşmada Gümüşhane’nin diğer illere göre aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet noktasında daha iyi bir yerde olduğunu söyleyen Vali Kamuran Taşbilek, “Ülkemizde bu konuda çok önemli çalışmalar yapılmakta. İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ankara’da sistemini oturttuğu bir çalışmanın illerdeki yansıması bu toplantı. Paydaşlarımızla birlikte ilimizde aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında neler yapabiliriz, bunların çözüm arayışları, yaptıklarımızın değerlendirilmesi, ilimizin tekrar gözden geçirilmesi ve eksiklerinin tamamlanması noktasında belirli periyotlarla yaptığımız bir toplantı” dedi.
Son dönemde yapılan çalışmaların aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında çok önemli sonuçları olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Bundan sonraki çalışmalarında ilimizde ve ülkemizde kadına şiddetin, tüm dünyada kadına şiddetin, aile içi şiddetin sıfırlanması noktasında büyük katkıları olmasını temenni ediyorum. İlimiz bu noktada önemli bir yere sahip. Aileler içerisinde daha sağlıklı ilişkiler olduğu için bize yansıyan hem idari hem adli makamlarımıza yansıyan aile şiddet ve kadına yönelik şiddet boyutunda başka yerlerle kıyasladığımızda daha az sıkıntıyla karşılaştığımız bir il. Biz istiyoruz ki ilimizde aile içi şiddet ve kadına şiddet için 1 bile fazla sıfır olsun istiyoruz. Bütün temel çabamız bu. Tamamıyla sıfırlanmış, aile içi ilişkilerin, kadına sevginin ve saygının, muhabbetin olduğu bir ilde, ülkede ve dünyada yaşamak istiyoruz. Tüm yaptığımız çalışmalar da bunun içindir” diye konuştu.

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