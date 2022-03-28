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Gümüşhane’de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İHA

Gümüşhane’de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iş birliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek ve alınacak kararları uygulamak amacıyla ‘Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.
Toplantıda Gümüşhane genelinde uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan maddelerle etkin şekilde mücadele ve çocukların suçtan korunması kapsamında ilgili kurumların işbirliği içerisinde ve koordineli şekilde çalışarak alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Gümüşhane’de bağımlılık noktasında hiçbir eksik bırakılmayacağını belirten Vali Taşbilek, “Çalışmaların topyekûn amacı ilimizde bağımlılıkla mücadele noktasında hiçbir açık kapı ve eksik bırakılmamasıdır. Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın bu beladan uzak tutulması uzak kalması noktasında kurumlar olarak üstümüze düşen neyse hiçbir eksiğe ve ihmale mahal vermeksizin bunları yerine getireceğiz. Bu konuda bütün kurumların iş birliğini sağlamak, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve akabinde suçun oluşması noktasında adli makamlarımızın yapacakları çalışmalar önemli. Arkadaşlarımızla koordinasyon noktasında adli makamlarımızın bu manada bizi bilgilendirmeleri yönlendirmeleriyle tecrübelerini paylaşmaları ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın Yeşilay’ın, YEDAM’ın önerileri bizim için çok kıymetli” dedi.

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