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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıkılacak kütüphanede son kez Kütüphaneler Haftası kutlandı

İHA

Yıkılacak kütüphanede son kez Kütüphaneler Haftası kutlandı

Gümüşhane’de 58.Kütüphaneler Haftası yıl içerisinde yıkılarak yeniden yapılacak olan ve içerisindeki limon ağacıyla bilinen İl Halk Kütüphanesinde kutlandı.
Yıkılacak olması nedeniyle son kez Kütüphaneler Haftası kutlanan İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler gösteri yaptı, en çok kitap okuyanlara ödül verildi, kitap sergisi açıldı.
Türkiye’de kapalı mekanda yetişmiş en büyük limon ağacının da yer aldığı İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Pandemi yalnızlığında kitapların dostluğu" adlı gösterinin sahnelendiği programda daha sonra kütüphaneden en çok kitap alarak okuyan çocuk, genç ve yetişkinlere ödülleri verildi.

“Kütüphaneler bir milletin en değerli hazinesidir”
Etkinlikte kütüphanelerin ve kitap okumanın öneminden bahseden Vali Yardımcısı Mustafa Pala, “İnsan kütüphaneye gelince hayat buluyor, burada bir aydınlanma hissediyor. Buraya girer girmez, kitapları görünce insan okumasa bile aydınlanmanın başlangıcını yaşıyor. Buradaki gençlerimizin kütüphaneden istifade etmesini, çocukların okuyarak kendilerini daha çok geliştirmelerini arzu ediyoruz. Kütüphaneler insanlarla, gençlerle, çocuklarla dolu olduğu müddetçe anlamlı. Kütüphaneler bir milletin aslında en değerli hazinesi. Kütüphaneler bilgi hazinesidir, biz bu hazineleri hayatımıza aktarabildiğimiz oranda zenginizdir” dedi.

“İnsanların yalnızlıklarında en iyi dostları kitaplar olmuştur”
İl genelindeki 7 kütüphanede kayıtlı 138 bin 74 kitabın bulunduğu Gümüşhane'de geçtiğimiz yıl kütüphanelerden 17 bin 143 kişinin faydalandığını ve 27 bin 112 ödünç kitap aldığını kaydeden Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sümmani Akhan kütüphanelerin toplumların hafızası olduğunu belirterek, “Kütüphaneler toplumların hafızası olup geçmişle gelecek arasında bağ kuran kuruluşlardır. Tarih ise geçmişten ders alınarak, geleceğe bakılarak yaşanır. Bu bağlamda bu pandemi süreçleri ve yaşattıkları da toplumların hafızaları olan kütüphane raflarında yerlerini alacaktır. Bu zor zamanlarda bir kez daha anladık ki insanların yalnızlıklarında en iyi dostları kitaplar olmuştur” diye konuştu.
Program kitap sergininin açılışının ardından sona erdi.

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