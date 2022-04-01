Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje Gümüşhaneli anaokulu öğrencileri tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje Gümüşhaneli anaokulu öğrencileri tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor

İHA

Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje Gümüşhaneli anaokulu öğrencileri tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor

Gümüşhane’de Nesrin Halit Zarbun Anaokulu 3 yaş grubu öğrencileri “Oyuncağını Tasarla Paylaş” ETwinning projesi kapsamında tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor.
Kent merkezindeki Nesrin Halit Zarbun Anaokulu Öğretmeni Özlem Yıldız ile Ankara, İstanbul ve Mardin’deki 10 öğretmenin katılımıyla hayata geçirilen “Oyuncağını Tasarla Paylaş” projesiyle 3 yaş grubu öğrencilerinin tanımadıkları çocuklara yardım etmesi, manevi değerler arasında yer alan iyilik, sevgi ve yardımlaşmayı somutlaştırarak çocuklara kazandırmak amaçlanıyor.
Projede dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaştırılmak için 3 yaş grubu öğrencilerin evlerinde bulunan bozuk oyuncaklar ve kullanılmayan malzemeleri de kullanarak tasarladıkları oyuncaklar, geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Ailelerinin yardımıyla, çorap, iplik, pamuk ve düğmelerle hazırlanan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri ise ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.

“Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak istiyoruz”
Öğrencilerin evlerinde atıl durumda bulunan malzemelerle yaptıkları oyuncakların geri dönüşüme katkısı olduğunu söyleyen Nesrin Halit Zarbun Anaokulu Müdürü Rızvan Otlak, “Projeye uluslararası ETwinning projelerde tecrübe kazanmak ve önümüzdeki yıllarda da okulumuzda ve ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla ortak olduk. Bu projedeki asıl amaç öncelikle geri dönüşüm anlamında katkı sağlamak, öğrencilerimizin evlerinde atıl durumda bulunan malzemeleri ihtiyacı olan okullara, oyuncak tasarlayarak paylaşarak öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincininim gelişmesini sağlamak. Ülkemizde şu anda geri dönüşüm anlamında bilinç oluşmaya başladı” dedi.

“Minicik yürekler kocaman işler başarmış oldular”
Ailelerin de bu projeye ortak olduğunu dile getiren proje ortağı Okul Öncesi Öğretmeni Özlem Yıldız ise “Projemiz sosyal sorumluluk projesi olarak yer almaktadır, Buradaki amacımız 10 farklı öğretmenin bir araya gelerek ortak paydada buluşarak beraber paylaşmayı, yardımlaşmayı beraber hareket etmeyi kavrayarak aynı zamanda çocuklara empoze edilebilmesiydi. Projemiz başta minicik başladı, daha sonra veliler katıldı, okul müdürleri katıldı. Oyuncaklarımızı çocuklar aileleriyle birlikte tasarlamaya başladı, daha sonra bu yayıldı. Önce sınıf olarak başladık, daha sonra tüm okullara yayılmaya başladı. Birbirimizin sınıflarına misafir olduk internet aracılığıyla. Bizim için yeni dünyalar keşfedildi. Çocuklar için de yardımlaşma, karşılık beklemeden iyilik yapma, başka arkadaşlarla gönül köprüsü kurma konusunda gelişimler sağladık. Kazançlarımız oldu, uzaktan çok fazla arkadaş edindik. Ülkemizde ve dünyada yaşadığımız salgın döneminde biz birbirlerimizin sınıflarında misafir olma imkanı bulduk. Minicik yürekler kocaman işler başarmış oldular” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıkılacak kütüphanede son kez Kütüphaneler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Yıkılacak kütüphanede son kez Kütüphaneler Haftası ...
Gümüşhane'de protokol üyeleri mutfağa girdi Gümüşhane protokolü aşçılıktaki hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Gümüşhane'de protokol üyeleri mutfağa girdi Gümüşhane ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.