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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 - İçel İdmanyurdu: 0

İHA

TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 - İçel İdmanyurdu: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş., sahasında İçel İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Deybet Gök xx, Uğur Çakmak xx
Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Cengiz Biçer xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx (Burak Koyuncu dk. 90 ?), Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Kaan Öztürk xx (Batuhan Arslan dk. 76 x), Berkant Taşkıran xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 90 ?), Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx (Osman Can Kömürcü dk. 57 x), Mustafa Aydoğdu xx
İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel xx, Gökcan Gelmen xx, Batuhan Ayvaz xx, Muhammed Raşit Şahingöz xx (Nurettin Çağlar dk. 55 x), Sabit Hakan Yılmaz xx (Furkan Güneş dk. 81 ?), Ömer Önder xx (Batuhan Berkay Fındık dk. 81 ?), Erhan Karayer xx (Miraç Can Doksanoğlu dk. 81 ?), Ömer Çiçek xx (Berkay Öztuvan dk. 67 x), Özkan Zileli xx, Murat Can Bölükbaşı xx, Aslan Gök xx
Sarı kartlar: Abdurrahman İlkyaz, Berkant Taşkıran (Gümüşhanespor), Özkan Zileli (İçel İdmanyurdu)

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