Bu köyden iftar yapmadan ‘Geçit’ yok Geçit köyünde 2 yıllık hasretin ardından yeniden iftar sofraları kuruldu Her Ramazan ayında yoldan geçen herkesin ücretsiz iftar yapabildiği köy: Geçit

GümüşhaneBayburt karayolu üzerinde her Ramazan ayında binlerce kişinin ücretsiz iftar yaptığı Geçit köyündeki iftar sofrası 2 yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden kurularak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan ve kent merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki Geçit köyünde yaklaşık 15 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor.

Covid19 salgını tedbirleri nedeniyle 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl yeniden başlarken bölünmüş yolun bitişiğinde yer alan köyde cami avlusunda kurulan iftar sofrasında Gümüşhane’deki bir yemek fabrikasından getirilen 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor.

Bu yıl Ramazan ayında hava sıcaklığının düşük olması ve yolda trafiğin az olması nedeniyle katılım ilk günlerde düşük oranda kalırken ilerleyen günlerde bu sayının günlük 100’ü geçmesi bekleniyor.

Kadınlar için özel bir alanın bulunduğu iftar programında köy muhtarı, dernek yetkilileri, köy imamı ve köylüler her gün kurdukları masalarda sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlara iftarlarını yaptıktan sonra yine ücretsiz olarak çay ikram ediyor.



“Herkes gücü nispetinde yardımcı oluyor”

Etkinlik için her Ramazan ayında İstanbul’dan köyüne gelen Geçit Köyü Dernek Başkanı Abdulkadir Osmanoğlu, yaklaşık 15 yıldır her Ramazan ayında verdikleri iftar programını pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamadıklarını belirterek, “Bu yıl yeniden başladık. Bu işin maliyetini köylülerimiz olarak karşılıyoruz. Özellikle İstanbul’da bulunan derneğimiz mesaj atıyor bu konuyla ilgili ve herkes gücü nispetinde yardımcı oluyor. Biz dernek olarak aracı oluyoruz” dedi.



“Bu duruma çok üzüldük, burada bir gariplik hissettik”

Geçit köyü muhtarı Hayri Osmanoğlu da iftar programını uzun yıllardan beri düzenlediklerini fakat 2 yıldır Covid19 salgını tedbirleri nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, “Bu duruma çok üzüldük, burada bir gariplik hissettik, bir hüzün oluştu. Bu yıl yeniden başladık. İnşallah güzel olacak. Şuanda insanlar az ama zamanla çoğalacak. Hem yoldan akan trafikte azalma var hem de havalar şimdilik serin gidiyor. Vatandaşlarımız bu işten çok mutlular, onları mutlu görünce bizde mutlu oluyoruz” diye konuştu.



“Allah razı olsun yapandan, önder olandan, katkıda bulunandan”

İftar programından yolda gördüğü tabelalardan sonra haberdar olan Trabzon’dan Iğdır’a yük taşıyan tır şoförü Mustafa Özkan ise “Biz yoldaki tabelayı görünce uğramak istedik. Hem orucumuzu açıp hem de buradaki insanlarla tanışacağız. Güzel insanları var bu bölgenin. Bizim köyümüzde de buna benzer bir örnek var. Orada da 2 yıldır yapılamıyordu, burada da 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamıyormuş. Allah razı olsun yapandan, önder olandan, katkıda bulunandan” ifadelerini kullandı.

Erzurum’dan Ankara’ya yük taşıyan bir başka tır şoförü Celalettin Kozoğlu da “Yolda gelirken geride buranın pankartını gördük. İftara davet edilince hem gelip sohbet edelim hem de iftarımızı açalım dedik. Çok güzel bir düşünce. Aynı eski günlerdeki gibi insanlar bir arada. Artık bu hasletlerimiz şehirlerde kayboluyor ama böyle köy yerlerinde insanlar devam ettiriyor, çok güzel bir şey” dedi.



“Çok güzel bir hizmet, bulunmaz bir nimet”

Yemeğe Gümüşhane’nin Kale köyünden katılan esnaf Volkan Ülker ise “Burası pandemi öncesinde ramazan aylarında ana baba günüydü. Şimdi hava biraz soğuk insanlar gelmiyor. Zamanla bu sayı çok artacak. Burası bir örnek köy, insanları çok duyarlı. Her yıl böyle bir etkinlik yapıyorlar burada. Çok güzel bir hizmet, bulunmaz bir nimet” diye konuştu.

Köydeki iftar geleneğini başlatanlardan 80 yaşındaki Seyfettin Osmanoğlu ise şunları söyledi:

“Hayatımız hep gurbette geçti. Bu iftar işlerini başlattık. Derneğe devrettik onlar devam ettiriyor. Yoldan geçenler burada iftar yapıp gidiyorlar. İlk başta kadınların evlerde yaptığı yemeklerle başlamıştık."

