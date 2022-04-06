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Vatan için can verenler bu kez kan verdi Gümüşhane’de Polis Haftası nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenlendi

İHA

Vatan için can verenler bu kez kan verdi Gümüşhane’de Polis Haftası nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenlendi

Gümüşhane’de 310 Nisan Polis Haftası nedeniyle gözünü kırpmadan vatan uğruna şehit olan Emniyet Teşkilatı mensupları Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Polis haftasında farkındalık oluşturmak için İl Emniyet Müdürü Celal Taşci başta olmak üzere rütbeli personel, Özel Harekat Polisleri ve Emniyet teşkilatının diğer mensuplarının katılımıyla Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunuldu.
Fatih Parkı önünde kurulan stantta kan bağışında bulunan Emniyet mensuplarına vatandaşlar da destek verirken, iftardan sonra başlayan ve geç saatlerde tamamlanan kampanya boyunca kısa sürede 45 ünite kan bağışı toplandı.
Kendisini de kan vererek kampanyaya katılan İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, “Polis Haftası nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. İftardan sonra personelimizden kan bağışında bulunarak bu konuda farkındalık oluşturmak istedik ve ciddi oranda bağışta bulunduk. Bir ünite kanın üç can olduğunu düşünerek teşkilatımız bu akşam bizimle kan verdiler. Toplumun refahı ve huzuru için gece gündüz görev yapan Emniyet teşkilatımızın tüm mensupları kan vererek de bu konuda farkını gösterdi. Maskede, sağlıkta, sokakta her yerde ve her şatta görev yapan, her türlü olayda, her yerde bulunan polisimiz kan vermekte de öncülük yaparak görevini yerine getirdi” dedi.
Gümüşhane Kızılay Kan Merkezi yetkilileri bağışlanan 1 ünite kanla 3 kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirterek Ramazan nedeniyle bağış sayısının düştüğü bugünlerde böyle anlamlı bir kampanya yapan Emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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