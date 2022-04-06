TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1

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TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta erteleme maçında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Yusuf Şimşek xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Nasrullah Dedemen xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx (Oktay Pop dk.74 xx), Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Berkant Taşkıran xx (Osman Can Kömürcü dk.84 ?), Sancar Yıldırım xx, Güray Fırat xx, Mustafa Aydoğdu xx, Batuhan Arslan xx (Kaan Öztürk dk.56 xx)

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay xx, Mehmet Albayrak xx, Emrah Sürücü xx (Yiğit Alp Sevinç dk.75 xx), Yasin Reis xx (Osman Burak Destan dk.66 xx), Serkan Güler xx (Osman Emirkan Demir dk.87 ?), Uğur Ayhan xx, Ali Kemal Özkan xx (Seyit Mehmet Söğüt dk.66 xx), Reha Kurt xx (Ufukcan Engin dk.87 ?), Buğra Şahiner xx, Onur Çakmakcı xx, Fatih Uludağ xx

Goller: Mustafa Aydoğdu (dk. 60) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Reha Kurt (dk. 56) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)

Sarı Kartlar: Berkant Taşkıran (Gümüşhane Sportif Faaliyetler) Serkan Güler, Uğur Ayhan, Osman Emirkan Demir (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)

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